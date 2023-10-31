活用畸零空間 換季家中不再見到衣服山

每每來到夏衣過渡至冬衣的季節，不少人家中總會出現「衣服山」、「椅子山」，日前整理師鄭欣怡於社群分享自身案例，以自家的樓梯下的畸零空間為例子，分享可活化畸零區的方法，給予大眾家中換季收納的提案。

都會區寸土寸金，但不論是租屋還是買屋，家中難免還是會有難以運用的畸零空間，也因此善用畸零空間成為收納主題的主流議題，但由於屋內的畸零空間最大問題為無法輕易選購合適收納家具，鄭欣怡以樓梯下空間為例，由於該區通常、偏小且有斜度，故她選擇以擁有許多尺寸、規格的鐵坊家具鐵架作為收納本體，因有可自由組合搭配層板與裁剪鐵管、並附有相關配件等原因，只要再搭配各尺寸的收納盒，就能輕鬆活化家居空間。

她也提及在擺放位置上應該依照使用頻率作為基準，建議可分別將櫃體劃分「中下上」三區域，分別放置最常使用的物品至頻率最少的物品，在秋冬換季時外出經常選穿厚薄不一的外套，這些外套則可透過吊衣桿及娃娃車掛鉤吊掛，不過建議要控制一架數量以防過於凌亂，至於冬季常用的毛帽、手套、圍巾等，則可以透過收納盒收納，避免因隨手丟放造成凌亂。另，她也補充會選擇台灣製造鐵坊家具，主因是該牌鐵架尺寸、規格齊全、相關收納配件也十分齊全，可一站購足、滿足各式收納規格，更重要是產品經過各項嚴格國際檢驗標準，使用安心，適合一般消費者的購物、收納需求。