搶攻泰國旅客！ 「高雄熊」率隊前進曼谷拚觀光

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泰國政府今（31）日宣布，取消台灣及印度旅客的入境簽證限制，旅客入境可免簽停留30天。而高市觀光局長高閔琳近日與高雄觀光大使「高雄熊」率隊前往泰國曼谷，搶攻國際觀光客市場，並與航空公司洽談，希望台泰雙邊互送旅客。

觀光局長高閔琳29日率團前往泰國曼谷，辦理「wow! Kaohsiung 」海外觀光推介會、業者B2B商談會及拜會重要觀光單位，積極搶攻泰國觀光客，攜手觀光公協會及旅行、旅宿、餐飲、文創等觀光業者共組高雄隊，齊力行銷高雄觀光。

高閔琳指出，據泰國出境旅遊協會預估，今年泰國出境旅遊預估將有750萬人次；我國來台境外旅客，泰國約24萬人次，位居東南亞前4位，而高雄與泰國每周有14班航班直飛，交通便利，是非常值得持續深耕的市場。

高閔琳指出，這次泰國曼谷辦理觀光推介活動及B2B業者商談會，以「WOW KAOHSIUNG」為主題，以高雄駁二彩虹地景為主視覺，希望傳達高雄令人讚嘆的6大面向——美食、美容、觀光亮點、宗教旅遊、節慶和LGBTQ＋友善旅遊，期盼高雄的美麗景緻、最新景點及高雄豐富多元的文化，能讓泰國旅客驚嘆高呼「哇！高雄！」。

高閔琳強調，此行也將拜會泰國出境旅遊協會（TTAA）、泰國台灣商會聯合總會（TTBA）、泰國航空總部、中華航空泰國分公司、泰國最大出境旅行社Quality Express、Formosa Journey Land等單位，積極洽談台泰雙方觀光交流及引客計畫，期為高雄帶入更多國際旅客。 觀光局補充，台灣於2019年成為亞洲第一個開放同性婚姻的國家，觀光局今年更公布LGBTQIA性別友善旅宿35家，更進一步推動性別友善旅宿標章，這次透過在曼谷的高雄國際觀光推介會，希望讓更多泰國出境旅客及全泰人口約占8％的LGBTQ＋社群，能更深入了解高雄的魅力，進而旅行台灣、首選高雄。