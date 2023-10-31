容逸燊｜以色列拒停火亞股重摔 台股萬六保衛戰

台股今天下跌148點，但是成交量已經放大到2,661億元，短線上有恐慌性殺盤的狀況出現了，早上跌幅相對是比較輕的，可是盤中受到以色列拒絕停火的消息一出，亞股是一片全倒，台股AI以及IC設計類股，跌幅都相對比較重。今天早盤的時候台幣也趨貶，所以看得出來應該又是外資的賣超居多，但萬六應該會出現較明確的支撐。因為在今年以來台股仍是上漲的，年初在2月到4月這段期間，萬六是天花板鍋蓋，一直沒有辦法越過去，直到5月出現AI浪潮帶動之下，一舉突破萬六，甚至往17,500以上去做測試。

目前又回到第一季重要的這個天花板區域，應該會出現壓力支撐互換的機率較大，所以現在萬六保衛戰的行情，選股看內資，但是指數要過高的話，必須要看外資。因為現在整個股市成交量能低迷，低檔有支撐，但是高檔必須要量能持續推升才可以推的上去。成量能要怎麼可以回來呢？必須要看台幣的狀況，也就是美元指數如果持續維持強勢，外資要重回亞股以及台灣股市相對有難度，因為畢竟美元以及公債的利率本身就已經偏高了，這會使的大型的基金以及防禦型基金會在風險以及獲利率當中做衡量。

今天權值股，鴻海(2317)反彈2%，公司也出來信心喊話，而聯發科(2454)跌了2%，兩個都是重要的權值股，看鴻海是破了百元關卡之後，往下的跌深反彈；另聯發科是在漲多之後，法說會利多後的漲多拉回，而台積電(2330)就卡在半山腰的這個位置，未來的重心，應該比較有機會是在消費性電子的這一塊，從台積電以及聯發科的法說會都提到消費性電子的復甦，未來將會可以看到搭上年底的消費季節。這兩天PA的穩懋(3150)以及宏捷科(8086)表現都非常的強，預告手機將有復甦的機會。

AI的部分，因為籌碼相對是比較凌亂的，未來11月、12月還有ETF要調整持股的潛在賣壓，所以AI類股今天又呈現破底的狀況是比較多的，未來要在跌勢當中去尋找下個月的交易機會，可以從IC設計以及記憶體、手機相關消費電子去做尋找。而台股已經呈現月線連續三個月黑k的回檔區域，所以16,000點的這個位置相當重要，未來就持續的關注，護盤的力道會出現在哪些類股，要讓人氣回籠應該是比較偏中小型股為主，大型股要攻的話，還需要看一下外資的動作，目前來說整體量能不足，族群輪動速度較快，建議低接操作，而不要過度的追高。