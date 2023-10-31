櫃買「防制金融投資詐騙專區」改版今上線

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為讓投資人提高警覺、提升防詐騙意識，櫃買中心於9月30日建置「防制金融投資詐騙專區」，整合新聞稿與媒體報導，製作防騙警語圖卡、宣導影音短片、互動遊戲及facebook貼文，以及各項宣導防制金融投資詐騙訊息，向投資人宣導防制金融投資詐騙資訊。

而為強化專區內容，櫃買中心也增加防制金融投資詐騙資訊查詢效率，因此特別進行「防制金融投資詐騙專區」改版，並於10月31日正式上線。

櫃買中心表示，近來金融投資詐欺案件層出不窮，歹徒詐騙手法日新月異，本次「防制金融投資詐騙專區」改版最大的差異在於特別增加「防詐新訊」、「防詐資料庫」及「申訴管道」三大項目。其中，「防詐新訊」將連結政府、周邊單位及櫃買中心發布之最新防詐騙資訊，讓投資人可隨時掌握第一手訊息。

另外，「防詐資料庫」則整合相關防詐騙懶人包、海報圖檔、案例及重要防詐騙資料連結等項目，投資人可直接瀏覽及下載使用，增加防詐騙知識；至於「申訴管道」，則可讓投資人在遇到可疑之金融投資詐騙案件時，得以更容易查詢可申訴及檢舉之管道。

值得留意的是，本次改版也簡化查詢設計及使用介面，更易於瀏覽及閱讀，歡迎投資人多加利用，更多資訊亦可上櫃買中心「防制金融投資詐騙專區」查詢，櫃買中心未來也將持續強化相關內容，以協助投資人遠離詐騙威脅。