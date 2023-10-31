《航運股》捷迅Q3每股賺1.73元 Q4樂觀看

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【時報記者莊丙農台北報導】捷迅(2643)董事會通過第3季財報，單季營收為10.57億元，季增66.35％，年減36.38％，稅後淨利0.52億元，年減70.95％，每股盈餘1.73元；累計前3季營收26.37億元，年減41.03％，稅後淨利1.44億元，年減65.8％，每股盈餘4.81元。雖然全球經濟受地緣政治、通膨影響，市場消費力道疲軟，企業庫存去化緩慢，經濟復甦力道疲軟，但捷迅因持續發展新業務，第4季客戶訂單可望持續增溫。

捷迅指出，公司長期掌握國際脈動及產業分析變化，主要服務的客戶群一直都是貼近市場主流的產業類別，如高階演算、能源控制、電源供應器、半導體週邊、消費電子等。客戶群也陸續自今年9月底開始合作將貨物輸往歐、美等地，加上第4季新簽署專線代理合約的國家級郵政集團訂單，也已開始安排出貨運往美西、加國等地，電商網購客戶因應雙11、感恩節及聖誕節等節慶所需的跨境包裹業務皆有陸續出貨，展望第4季及明年業績表現樂觀可期。

捷迅設立於桃園航空城僅10分鐘車程的自營儲運中心，已於今年8月正式啟動運作。該儲運中心除提供客製化的WMS系統外，也讓客戶可隨時隨地於線上下單、查詢庫存量，也可讓客戶線上透過即時遠端監控系統查看掌握並觀察貨物動態，且可透過系統自動發送功能，提供符合客戶公司所需的各類報表，藉由多樣化客製功能讓客戶掌握倉內所有產品的運作訊息。

除此之外，儲運中心可為客戶處理最小包裝單位的點貨、分類分裝及庫存盤點等服務，成為客戶將台灣設為位於亞太區的配銷中心，滿足客戶快速周轉、備貨等時效需求。

捷迅為響應節能減碳ESG推廣，儲運中心建置時採太陽能發電，倉內物流運作經由紅外線傳輸完成所有訊息傳遞，減少許多透過紙張遞送資訊等不必要的浪費，貨架間的物流機具也採全自動的電動智能車運作，達到減碳零污染功效，未來也持續擴編發展，並為客戶規畫保稅倉的目標邁進。