《日股》日銀調整YCC政策 日股漲、日圓貶

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日股31日早盤表現不一，日經下跌但東證上漲。其中，銀行股表現較佳，因預測日本央行可能會放寬YCC（殖利率曲線控制）上限。

之後午盤一開，日經指數立刻黑翻紅，最後收在30,858.85點，漲161.89點或0.53%。東證指數則收在2,253.72點，漲22.84點或1.01%。銀行等價值型類股指數一度上漲0.65%，盤中超過以科技股為主的成長型類股0.21%的漲幅。

日經指數會從下跌轉為上漲，主要是近中午時，日本央行宣布，再次調整YCC，把1%重新定義為有彈性空間的上限，而不是之前所說沒有彈性空間。同時，日後也將日本10年期公債殖利率，改成有彈性空間的1%上限，在進場買債時當作參考，且繼續大買債券與靈活市場操作。

如同外界普遍預期般一樣，日本央行維持對金融機構存放在央行的超額準備金，收取0.1%的利息，也就是維持負利率沒變。另外，在YCC政策下設定的10年期公債殖利率目標，還是訂在0%。

不過，日圓匯價反而走貶，兌一美元在149.03至150.43區間游移，已貶破150大關。至於日本央行對2023至2025財年之間，GDP漲幅預估為2%、1%與1%，7月時為1.3%、1.2%與1%。日本核心物價方面也上修，預估2025年為1.7%，7月做的預估為1.6%。同時，也預測2023年為2.8%，7月時為2.5%。