《國際產業》羨慕台灣有台積電 越南也想蓋越積電

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】路透社31日報導，越南正多方面跟晶片業者接觸，目的是希望能吸引更多外資去越南投資，想要興建首座晶片製造廠或是晶圓代工廠。不過，不少人卻要越南政府三思而後行，因為不只要投入很高的成本，各國之間競爭也很激烈。

已有美國英特爾，在當地建立大型半導體封測廠的越南，也是全球多家IC設計軟體的投資重鎮。不過，越南並不以自滿，希望能有更多半導體業者進駐，其中最垂涎的項目就是晶圓代工廠。

路透社獲知，近來幾周已有六家美國晶片公司，跟越南政府會談過，其中包括晶圓廠。但是，不知具體是哪家，因為會商還在初步階段。但是，美國GlobalFoundries（格羅方德）以及台灣PSMC（力積電）都不排除可能性。

熟知此消息者表示，目標是建造越南第一座晶圓廠，最初最有可能生產的晶片類型，是用於汽車或電信等，一些比較低階用途的成熟晶片。9月時，在越南與美國之間的關係升級後，才讓越南更積極跟半導體大廠聯絡。

當時，美國總統拜登主動前去拜訪越南河內，美國不盡棄前嫌地稱呼，越南是全球半導體供應鏈中，有潛力的重要參與者。據悉，格羅方德曾應拜登本人的邀請，在拜登走訪越期間參加了一場不公開的商業密會。之後，格羅方德並未有立刻想要投資越南的興趣。

根據了解，上述會議現階段主要是為了試探意願，還有了解各種補貼與獎勵方案，以及所需之基礎建設的適用度，還有是否有可用之人力。希望在2030年前蓋首家晶圓廠的越南政府30日公開宣布，想要參與的半導體業者，都可享有最大補助。

美國半導體產業協會（SIA）建議越南政府，最好先把重心放在越南自身已發展健全的晶片產業上，像是組裝以及封測等。在越南有設廠的高階晶片設計公司美國新思科技（Synopsys），也呼籲越南政府，在大撒幣補貼建設晶圓廠之前，務必要先三思而後行。

新思科技表示，建設一家晶圓代工廠或許要投資高達500億美元，並且可能要跟中國大陸、美國、歐盟以及韓國等這些國家競爭，因為這些國家都已陸續宣布，已有每項金額在50至1500億美元不等的晶片投資計畫。