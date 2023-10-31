華信航空ITF旅展APP購票現折666元 五地3天2夜3,999元起

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2023年ITF台北國際旅展將於11月3日舉辦，華信航空大推國內全航線旅展限定優惠，手機APP購票現折666元、五地同樂會3天2夜只要3,999元起，以及華信假期小三通享全新VIP豪華貴賓室。

配合旅展，華信航空推出許多優惠折扣，凡於11月3日至6日旅展期間，使用華信航空APP購買國內全航線機票，只要輸入折扣碼MDA666即可現抵666元，限量1000名。折扣碼搭乘期間為今年11月4日至明年3月31日止。

華信航空今年3月26日新增台北-馬祖南竿航線，目前飛航金門、澎湖、馬祖及台東、花蓮等國內五地。配合2023ITF國際旅展，華信航空首度推出「華信假期五地同樂會」優惠專案，凡購買華信假期旅展限定五地同樂會票券，3天2夜機加酒自由行只要3,999元起，在明年3月31日前可任選一航點，搭乘華信航空班機暢遊。

為服務小三通旅客，華信航空自11月起台北、台中、高雄往返金門航班放大機型及增班，總計每週來回增加運能近4,000席座位數。華信航空與易飛網合作，獨家推出「華信假期小三通VIP尊榮禮遇」，凡購買金廈小三通相關套票，今年11月底前出發即可免費體驗廈門五通碼頭全新VIP豪華貴賓室，四人成行加碼贈送20吋精美行李箱。