新北交通事故新莊死傷最多 機車事故最致命

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新北市政府今（31）日舉行道安會報，根據執法小組統計，今年1到7月新北市各區交通事故30日死亡人數，以新莊區19人最高，板橋、三重皆為15人居次，新莊同時也是機車事故、大專學生機車事故受傷最多的地區，相關各單位將透過違規重點取締熱區、交安宣講等方式因應，以期減少傷亡。

根據交通局道安會報資料顯示，今年1到7月的機車事故30日死亡人數，前三名行政區為新莊、三重及林口，分別有15人、10人及9人因機車車禍事故在30日內死亡。

交叉比對後發現，在今年上半年，不論在機車或是交通事故的30日死亡人數，新莊區都位居首位，機車事故死亡人數占比約達79％，林口比例也達75％，三重也有67％的比例，顯見3個行政區的交通事故死亡人數，絕大部分都與機車事故有關，，因此警察局將這3區列為機車違規重點取締熱區。

新北市交通大隊表示，針對機車易肇事的重大違規項目，包括闖紅燈、酒駕、逆向行駛、轉彎未依規定、嚴重超速等，未來將加強執法；另查，許多機車車禍也與未注意車前狀況有關，因此交通局也會針對部分路段會勘，減少車禍發生的機會。

此外，根據國立陽明交通大學運輸研究中心所做的調查，109到111學年度，大專生於機車事故死傷人數明顯高於其他車種或交通方式，其中又以位於新莊的輔仁大學受傷學生人數最多，死亡人數最高的則是致理科大及景文科大。

因此，教育局、新聞局、交通局及監理所等相關單位，也會透過辦理學校機車安全交安教育宣講、市府活動納入機車安全宣導以及對大專院校暨高中職廣宣機車駕訓及安駕訓練補助等各式作為來強化機車族的交通安全，以期減少相關傷亡發生。

新莊警分局回應，因新莊人口數為全市第二高，自然有較多的人車比例，加上事故30日內死亡的原因不全然都與車禍有直接關係，因此統計數據有失客觀，不過分局仍會透過各項宣導、違規取締，來減少事故傷亡，強化轄區的交安況狀。