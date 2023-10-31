龍蝦控看過來！裕元花園酒店推南海龍蝦拉麵、海派龍鮑粥

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台灣人就是愛吃龍蝦！根據財政部關務署統計，去年台灣龍蝦進口量已逾1,400公噸，足足能堆出六座台北101大樓，進口產值更超過9億元。看好龍蝦商機，台中裕元花園酒店玫瑰烘焙坊搶推「珍味龍蝦季」，主廚特選殼薄味美，肉質鮮甜飽滿的南海龍蝦入菜，研發出拉麵、粥品等料理，收服龍蝦饕客挑剔的味蕾。

一碗入魂的湯頭與口感Q彈拉麵，配上精心特製數款配料，多種風味的爆發與交織成就不少人心中的必吃美味。

裕元花園酒店表示，主廚在湯頭上下足功夫，以黃金比例巧妙地結合雞白湯的濃郁與龍蝦高湯的鮮甜。乳白色澤的雞白湯與費時熬煮的龍蝦高湯融為一體，湯頭濃郁鮮香，每一口都彷彿在味蕾上跳躍。搭配鮮嫩蛤蠣、中卷、叉燒肉、溏心蛋等豐富配料，大獲饕客們喜愛。再加入一整隻肉質飽滿嚼勁十足的鮮凍南海龍蝦，更是點綴其中的美味寶石。鮮甜的湯頭與Q彈的龍蝦在口中交融，帶來一種前所未有的美味享受。香濃、醇厚、鮮美，是龍蝦愛好者的味覺饗宴。

另一款海派龍鮑粥，主廚運用同款湯底，創造全然不同的美味驚喜。嚴選水質純淨，富含有機質的中部上等濁水米，透過明火煲粥，待粥熬至七、八分熟時，加入南海龍蝦、鮮嫩鮑魚、蛤蠣、中卷等新鮮海味，將海鮮的鮮甜熬入每一顆米粒中，增添濃郁的湯汁口感。乳白色的綿綢米粥，綿軟香滑，入口即化，每一勺粥彷彿蘊含了海洋的深邃，將溫暖和美味一起送入口中，在秋意漸濃的時節，不僅暖胃，更能暖心！

南海龍蝦拉麵、海派龍鮑粥一開賣就擄獲喜愛龍蝦饕客的心，平均每日可賣出近百碗的佳績，透過五星主廚團隊精心研發，力求呈現最新鮮、最美味的龍蝦料理，每一口都是對品質與美味的極致堅持。