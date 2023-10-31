來溫叨 北投溫泉博物館25週年展現在地能量

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喜逢北投溫泉博物館25週年，也是北投公共浴場110週年，本次館慶活動《來溫叨》於10/27~11/12登場，並以「行之25‧揪感溫」為主題，讚頌北投的自然資源、百年古蹟、眾人為北投奮鬥的人文情義作為感謝，希望溫博館與在地能持續共好，延續公共浴場「公共性」的價值，傳遞北投在地珍貴的歷史、文化及人情味。

北投溫泉博物館前身為「北投公共浴場」，歷經百年的興衰及管理單位的轉換，重生轉型為博物館。一直一來秉持著公私協力的精神，凝聚在地情感，館內大浴池為溫博館的精神象徵，更是承載著溫泉文化與北投居民的重要記憶。

今年透過大浴池藝術裝置《山澗拾光》將「北投憲章」中的北投自然珍寶「大屯山、關渡米、北投石、磺水味」作為主要的元素，結合在地書法家葉錫棟的書法文字，溫習北投人在「北投憲章」中的藍圖願景。還與北投社團、學校、產業合作，以北投為主題進行《北投聚繪》社區共創的繪畫展覽，由來自北投國小、北投社大、溫博館志工以及北投溫泉飯店業者齊聚共繪，以藝術展現北投的文化及人情味。

《錢湯聚Together in Sentō》台日公共浴場國際交流計畫，在館慶期間以公共浴場為主題，透過文字、影像及物件分享溫博館與日本妙法湯的國際交流成果，帶領大家跨國尋味公共浴場，也透過展區留言牆上的愛心小卡，留下台日間的友情與祝福，促進台日友好情誼。

本次還邀請：妙法湯店主柳澤幸彦、日本建築師三文字昌也、錢湯大使Stephanie Crohin以及日本僅存的三位錢湯壁畫繪師中之一的田中みずき來台。除了透過講座分享台日公共浴場的創新與復興，出生於法國南部的錢湯浴場專門家並具有日本錢湯大使身分的Stephanie Crohin也將以女性角度分享公共浴場及藝術文化，用跨國際不分語言的方式，分享公共浴場的文化魅力。

錢湯壁畫繪師田中みずき小姐首次在日本外的地區進行live painting現場繪畫活動，繪製《穿越時空的北投》作為溫博館的生日獻禮，活動精采可期，更讓民眾近距離觀賞日本職人繪製錢湯壁畫，千萬不容錯過。

為期3週的館慶活動，不僅能欣賞大浴池藝術裝置及藝文展覽外，還有「手作工作坊」由專業師資帶領民眾製作湯花沐浴球、馬賽克燭台等北投風格的手作活動，「集章走讀」則帶你一邊走訪北投自然與人文古蹟，一邊蒐集「北投家徽」印記。還有北投溫泉鄉全員出動的「藝術匯演市集」，展現北投人情味，共敘北投好事，相關資訊可上「北投溫泉博物館臉書專頁」查詢。