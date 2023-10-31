5檔高人氣ETF外資通殺 買超前3名全是AI

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【旺得富理財網 王順泉】美股道瓊大漲511點，但費半收黑，台股今天早盤開高，可惜台積電、聯發科2大權值股翻黑，加上AI股集體大跌，加權指數盤中一度摜破萬6大關，終場重挫148.41點，收16,001.27點，成交量2661億元。10月月線下跌352點，連3個月收黑。AI股成為重災區，廣達大跌8%，技嘉、光寶科、台光電跌幅6~7%。近日跌深的鴻海反彈2%。

今天外資賣超169.72億元，投信買超46.78億元，自營商賣超57.82億元，合計3大法人賣超180.75億元。

今天AI族群全倒，但外資逢低加碼，買超第一名為廣達，加上技嘉、金像電，AI股包辦今天買超前3名。利空衝擊下的鴻海，也結束連11賣，轉為買超。

外資大力減碼半導體，賣超第一名為聯電1.48萬張，其次華邦電1.13萬張，台積電也遭砍8千多張。

值得注意的是，散戶存股族最愛的ETF，外資大量減碼，總計有5檔入列賣超前10，且都是受歡迎高人氣的ETF，包括0050、0056、00878、00922、00929等。

法人表示，近期台股量縮但價未止跌，顯示投資人信心不足，加權指數今天跌破2年線，技術指標KD跌落20以下超賣區，若指數續跌恐呈現鈍化。景氣燈號在連10藍長期低迷之後，上月已翻揚亮出黃藍燈，觸底訊號明顯，待台股這波整理期結束，中長線仍有機會走景氣復甦行情。

外資今天買超上市個股前10名為：廣達(2382)5681張、技嘉(2376)4799張、金像電(2368)3575張、菱生(2369)3454張、元大美債20正2(00680L)2991張、復華富時不動產(00712)2616張、鴻海(2317)2546張、華航(2610)2543張、亞翔(6139)2463張、群創(3481)2444張。

外資今天賣超上市個股前10名為：聯電(2303)14816張、華邦電(2344)11364張、光寶科(2301)10621張、元大台灣50(0050)8753張、台積電(2330)8403張、元大高股息(0056)7546張、國泰永續高股息(00878)7201張、華通(2313)6904張、國泰台灣領袖50(00922)6383張、復華台灣科技優息(00929)6011張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。