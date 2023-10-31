桃園產學媒合會 9間大學攜手解決缺工

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桃園市是全台的工業大城，工業產值約3兆新臺幣，因此除了工業人力需求巨大，少子化也對此產生不小的衝擊，許多桃園的工業區都紛紛面臨了「缺工」的問題。桃園市政府經濟發展局為了解決這樣的困境，31日辦理「桃園市產學媒合會」，期盼透過政府協助，將雙方供需媒合，減少學校及企業的資訊落差。

桃園市政府經濟發展局局長張誠表示，感謝今天參與的教育部促進產學連結合作育才平臺、教育部國際產學教育合作聯盟專案辦公室、35家來自15個工業區的優秀企業及9間學校，讓今天的活動圓滿結束，參與的學校包含龍華科技大學、萬能科技大學、健行科技大學、明新科技大學、國立中央大學、中原大學、元智大學、國立臺北商業大學及南亞技術學院。

張誠表示，「缺工」的問題是經發局持續關注的，除了教育部許多優質的計畫可以給予幫助，因為桃園產業情形，有許多的中小企業，人力需求無法獨立成班，或是條件無法滿足政府計畫的要求，為了滿足這樣的需求，各家企業也可以聯合起來一起與一間學校簽約組成立「客製化專班」，產學雙方協調簽約條件，例如補助獎學金、學雜費、畢業保證留用或是留用保證成數等，更彈性的方式讓企業與學校成班的效率更好。

除了產學媒合之外，解決缺工的另一個根本便是要讓企業轉型，達成智慧製造及低碳轉型，經發局透過單一諮詢窗口及輔導團隊，協助桃園市業者建立智慧製造及低碳化生產，並爭取中央相關補助資源；也會組成產官學研專家學者智慧化及低碳化輔導團，實地至工廠勘查提供問題診斷，導入智慧製造及數位轉型解決方案。