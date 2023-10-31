小黃未納入長青幸福卡補助 彰化運將盼計程車也能扣抵

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彰化縣65歲以上長者22萬6000多人，彰化縣政府鼓勵長者多多搭乘大眾運輸，推出長青幸福卡，可補助搭乘客運及台鐵，但計程車沒被納入服務範圍，對此彰化縣議員陳銌銌今天希望彰化縣政府社會處能多為計程車司機的生計著想，獲社會處回應將整體評估規畫。

陳銌銌在彰化縣議會定期會縣政質詢表示，很多長者向她反映，計程車對行動不便或緩慢的長者是方便又安全的交通工具，台中市等多個縣市都已陸續補助長者搭乘計程車，彰縣府推出的長青幸福卡可用在搭公車、國道客運、火車和折抵縣內觀光旅遊車資，以及折抵就醫門診基本部分負擔費用，唯獨不能用在坐計程車，實在很可惜。

「為什麼要排除計程車？」陳銌銌指出，不少計程車司機都期盼能加入長青幸福卡的服務行列，希望社會處能加以研議。

坐在主席台的副議長許原龍當場附和說，讓長者搭計程車就醫是很普通的社會福利，現在很多縣市都有在做了，縣府應該跟進，造福者長；對此，彰縣府社會處長王蘭心允諾將納入整體評估。

彰化火車站前的排班計程車司機說，現在生意很差，可以補助當然很好，將計程車納入長青幸福卡的服務範圍，可提高長者搭乘的次數和意願，對他們的生意很有幫助。

長青幸福卡的服務除了是否納入計程車引發討論外，陳銌銌指出，長青幸福卡自7月1日擴大至台鐵的服務後，有些長輩納悶從彰化搭國光號或統聯客運到台北或高雄可以扣減200元車資，為什麼搭台鐵火車只能扣減30元，為什麼會如此厚此薄彼？

王蘭心表示，長青卡的交通補助以搭乘起、迄點為其中之一基準，只要在彰化縣出發或抵達即可，考量持卡民眾於彰化縣內站點及中彰投生活圈內站點通勤車資約30元以內，並參照鄰近縣市補助金額，因此把補助火車的車資訂為30元，國道客運老人優惠票單趟約200多元，去回都一樣全額補助。