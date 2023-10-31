養生湯底火鍋祛寒夯賣 光棍海鮮吃到飽、社群分享免費嗑肉

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換季天涼讓火鍋業績大爆發，業者觀察上周末來客量已較上月一般周末多了至少2成，且有趣的是，選擇藥膳等養生湯底的消費者也較夏天多了最多4成左右，可見濃郁滋補鍋物很能暖胃，多家品牌也搶在此時推新式特色湯底及優惠。

馬辣集團分析，天涼加持讓火鍋品牌人流增加約3成，點購養生湯底的消費者達30％到40％成長，受歡迎湯底包括港式花雕雞、卜卜蜆雞腿鍋等。集團過去每月都推有趣活動，此次響應11月光棍節，推出身分證配偶欄為空白或證件擁有012任二碼，到馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋用餐，不限時段、不限方案全桌享XXL東石大蛤吃到飽。

錢都餐飲集團觀察，民眾四季都愛吃鍋，不過以錢都來說，冬天選養生鍋品的消費者比夏天至少多20％，看好民眾偏好重口味刺激換季味蕾，11月1日新推「辣蜀人麻辣鍋」，嘗鮮價329元現省30元；另同集團的吉哆火鍋百匯也因應秋冬增加藥膳湯底，並預告11月15日端出台味趴第三波，鬍鬚張、派克雞排等美味都能吃到飽。

以石頭火鍋湯底聞名的築間，發現養生湯底在冬季點購率增長3成，特別端出5款新湯底包括「麻油雞湯」等幫助祛寒，其中「松露金鑽雞湯」號稱溫潤帶有蕈菇香氣且吃得到紮實雞腿肉，即起至指定貼文留言標記好友並按讚分享，直接送板橋等新門市「肉肉／海鮮7選1招待券」。