陳立委｜消費性電子谷底已過 留意三檔題材股

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美國財政部公布第四季度發債預估，較先前預估下修 760 億美元，美股昨夜開高震盪，三大指數除了費半之外都收紅盤，市場關注近期因公債殖利率大幅攀，預期聯準會會議將連續二次維持利率不變升。此外，聯合國臨時會以壓倒性票數通過以色列及哈馬斯人道停火，短線上非經濟因素干擾有機會降低。

台股指數今以16,176點紅盤開出，盤中曾一度挑戰10日均線，但可惜成交量過低，代表信心不足，再度引發了避險賣壓，短線來看由於全球經濟尚未有明顯復甦訊號，年線往上扣抵有機會在15,900點附近找支撐，指數有較大機率反覆震盪打底。

類股方面，近期消費性電子相關公司法說針對營運多半是報喜，看起來消費性電子谷底已過，開始步入復甦回升階段，相關個股如：精成科（6191）、泰碩（3338）、中揚光（6668）、大立光（3008）等，預期第四季表現將持續成長。

因近期成交量能萎縮，操作上盡量以基本面佳的個股，像是營收、毛利率、營業利益率、每股盈餘（EPS）皆成長的個股，或是第四季有題材的個股，如：

1. 精成科（6191）：去年全年EPS 5.24元，上半年EPS 2.65元，前9月累計營收較去年同期成長-6.07％。精成科為印刷電路板製造公司，精成科持續導入自動化生廠降低人力成本，並優化產線提昇良率等。目前EMS於馬來西亞新廠即將投入生產，主要是日本與歐美客戶訂單增加。此外，中國的車用市場也陸續洽談訂單中，未來營運可期。

2. 兆利（3548）：去年全年EPS 7.88元，上半年EPS 2.1元，前9月累計營收較去年同期成長10.43％。兆利為手機、筆電等3C 電子的扭力樞紐製造公司，隨著中國手機大客戶華為的新摺疊手機，銷量優於市場預期，下半年拉貨動能強勁。而競爭對手富世達（6805）即將於11月掛牌，預期將有比價效應，投資人可多加留意。

3. 三商電（2427）：去年全年EPS 1.04元，上半年EPS 0.67元，前9月累計營收較去年同期成長0.62％。三商電為資訊系統整合廠商，包括金融、電訊、交通及行動數位產品等領域，受惠可存提款機（RATM）需求增加，金融自動化軟硬體銷售與維護營收穩健成長，加上下半年將認列台鐵、警政署等系統整合與公共工程專案，下半年營收可望成長。