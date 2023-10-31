丁彥鈞｜指數驚險守住萬六 留意殖利率題材股

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AI技術雖然為人類帶來生活上的便利，但是如果用在犯罪或是戰爭用途，也會為全體人類帶來災難，因此美國總統拜登有意限制AI技術的發展，未雨綢繆，避免將來對人類產生危害。消息一出，台股由AI族群帶頭下殺，加權指數終場下跌148點，以16,001點作收，守住萬六的整數關卡。

從基本面分析，台灣出口金額終止連12黑，終於由衰退轉為成長。但財政部表示，2023年9月出口金額相較於2021年同期仍為衰退，成長原因是2022年9月基期過低所致，10月份基期拉升，出口金額可能繼續衰退。另一方面，受惠出口轉正，9月景氣燈號上升為黃藍燈，擺脫連10藍陰霾。但國際間還是存有風險，仍需持續觀察。

從技術面分析，加權指數位於5日均線、10日均線、月線、季線、半年線之下，僅守住年線，技術面弱勢，上方套牢壓力沉重，持續跌破前波低點。從籌碼面分析，近期外資持續賣超，新台幣匯率貶至32.4元，籌碼面不佳。

個股方面，近期企業陸續公布9月份的財報，若獲利優於預期，股價有機會出現反彈。建議可以選擇獲利成長的公司進行抄底，有機會賺到一個波段，但台股並未翻多，仍要保留部分資金。

近期投資風險高，不建議追高，也不建議追逐強勢股。選擇有殖利率保護的個股，比較安心。

預期台股短線會在萬六上下震盪。建議選擇獲利有成長性的標的，逢低布局，比較安全。