日本自然系建築家「平田晃久」 全新發表「義泰田境」落款內湖五期

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義泰建設VOL.3登場新作⟪義泰田境⟫，針對「內湖五期名宅聚落」高綠覆愜意生活，特別攜手日本自然系建築家-平田晃久（Akihisa Hirata)，為品牌專屬街區「街道美術館」三面臨路，翠綠角地，落款重量性的演繹。將菁英馥地再推向高峰，成為北市近期備受關注的策展型新案。

被譽為日本建築界罕見，兼具理論與設計實力的平田晃久，多年前即受邀忠泰美術館，舉辦「人間自然」個展，在日本亦深受企業界推崇，曾多次聯手Panasonic、LEXUS等進軍「米蘭國際家具展」，以裝置藝術省思能源再生議題。曾於比利時、紐約MoMA博物館等地舉辦個展，與擔綱京都大學教授、美國哈佛大學等客座教授，藉由不同媒介傳遞自然系理念。創作之豐，被伊東豊雄譽為「日本最具能量的新銳建築師」並邀請共同創作，成就「威尼斯國際雙年展-建築金獅獎」名作⟪眾人之家⟫。

平田晃久以長遠探索「人、建築與自然的和諧共生」，締造出震撼全球「纏繞相容性」、「巨木生命力」等關鍵理論。在他眼中，建築並非單獨存在，而是宛如自然成形的一座生態系，藉堆疊式美學，塑造根部到天際，各擁豐富的生命層次，實現人與森活完美共棲。名作為太田市美術館・圖書館，日本9h 膠囊旅館系列、猿樂等，解構式前衛，卻是當下城市極渴望的原生風景。

在ESG永續理論當紅之下，更凸顯平田晃久建築的珍貴，這正是「忠泰集團•義泰建設」成立初衷，即使地球暖化日益嚴重，保護環境刻不容緩，邀集跨世代菁英，共同探索理想生活種種可能，始終是集團要望。