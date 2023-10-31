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《光電股》友達Micro LED年底初步開花結果 錼創技轉加速商品化

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【時報記者莊丙農台北報導】友達(2409)下午召開法說會，董事長彭（又又）浪指出，友達在Micro LED布局逐漸開花結果，今年底將供應智慧手錶，未來將用在高階TV及車用顯示，逐步達到商品化目標。同時，友達也召開重大訊息說明記者會，宣布與錼創科技-KY創(6854)簽訂7億元產線建置合約，錼創技術移轉友達，在龍潭廠區建置一條6吋Micro LED Chip on Carrier（COC）生產線，並提供Turnkey Solution（統包解決方案）。

友達自2012年投入Micro LED研發，建立Micro LED完整生態圈，今年底Micro LED將初步供應智慧手錶。而COC生產線是Micro LED生產中的一項關鍵製程，透過錼創協助友達建置COC生產線，掌握Micro LED最關鍵的原物料之外，並可進一步實現COC到Micro LED模組in-house生產，大幅改善生產效率及提升良率，提升友達在Micro LED產品的成本競爭力。

目前友達COC都是外購，透過建置產線，預計2025年下半年COC生產線可以建置完成，正式投入生產，未來進一步應用在高階電視和車用產品，達到商品化目標，透過領先市場的技術，提供完整的產品佈局。

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