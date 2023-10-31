柯文哲提光電一度9元有弊病 能源署澄清：那是12年前價格

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民眾黨總統參選人柯文哲稱因政府急於實現2025非核家園，花大錢買綠電、一度9元造成弊病等爭議。經濟部能源署31日再度澄清，強調太陽光電各級距躉購費率最接近9元的，是2011年，12年前，前政府時代的平均8.72元，用這個數字來批評現在的光電發展，顯然時空錯置也不符事實。

能源署表示，2025非核家園並非神主牌，而是現有核電廠運轉至使用年限後，如期除役的時間。2015年，當時的能源局「全國長期負載預測與電源開發規劃」，就已把基準情境設定為核一二三屆齡不延役的2025非核家園情況。甚至核二1號機，還因為乾貯設施遭新北市府反對興建，因而提早停機除役。

能源署說明，因應包括核電廠在內的電廠除役，在能源署的長期電力規劃中，本來就必須要準備好新增電力。因此，2016年後，政府核定了裝置容量達1700萬瓩、不包括再生能源的大型機組，來填補電力成長及機組除役的空缺。

能源署指出，至於再生能源的部分，則是考量全球減碳減空污，甚至後續2050淨零目標的發展。台灣貿易立國，國際產業鏈加入RE100後，也需要滿足國內產業對再生能源的高度需求。柯主席甚至提出2030再生能源高達40％，也就是從現在開始要成長30％遠大目標，應該理性、務實、科學看待再生能源發展，不要讓再生能源成為選戰攻防的犧牲品。