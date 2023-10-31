中信調查：65％人憂退休金不夠 ETF躍前三大投資管道

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中信銀行所做的「2023臺灣家庭理財暨世代退休大調查」出爐！結果顯示在通膨壓力下，高達65％受訪者憂心退休金不足，超過四成受訪者考慮退而不休繼續工作，五成受訪者擔憂退休後每月生活費僅剩新臺幣3萬元。此外，調查更發現30歲至50歲受訪者以指數股票型基金（ETF）為第三個主要投資管道。

中信銀行於今年8月25日至9月2日針對全台1,200名30歲以上民眾進行網路抽樣調查。中信銀行個金執行長暨執行副總楊淑惠表示，歷經高通膨影響購買力、升息促使貸款壓力增加等挑戰，65％受訪者擔心通膨議題影響退休準備，且有近三成民眾表示不知道該如何進行整體理財規劃。每四人就有一人明顯感受入不敷出，其中又以30歲至40歲感受最為強烈，更有逾四成受訪者思考退休後繼續工作，突破八成受訪者積極進行理財規劃，以滿足退休、財富累積及醫療需求三大目的。

新冠肺炎病毒疫情期間歷經市場趨緩走向築底的景氣位階且詭譎多變，隨著大環境加速變化，ETF於此次調查中成為股票與儲蓄定存後第三個主要投資管道，以30歲至50歲最為明顯，反映出投資市場日趨難掌握，投資人轉以分散標的方式，避免人為操作或壓注單一個股風險影響投資效益。

另一方面，有七成以上受訪者選擇股票股息為退休後主要投資來源，其次是領保險年金或利息，「投資收入」視為退休後主要金流來源，盼創造餘裕支援退休生活。

中信銀行觀察，愈年輕世代受通膨衝擊影響愈深，若以消費者物價年增率維持3％、持續30年，原有的預備退休金實質購買力恐將大幅縮水五成以上，呼應調查中有五成受訪者認為需準備新台幣1,500萬元才足以支應退休生活。

為此中信銀行進一步分析30至60世代的理財樣貌，針對七成以上習慣以股票作為投資工具的30世代，中信銀行提醒理財規劃須避免受短期市場波動影響標的，應設定目標並定期定額投入具抗通膨的金融工具，並藉由基礎醫療險保障基底適時轉嫁風險；40世代的三明治族群處於開銷急劇階段，建議可透過智能理財工具協助累積家庭財富，加上逐步配置壽險打造醫療防護網，以避免突發或龐大醫療支出中斷經濟來源。

50世代面臨子女教育支出、年邁父母照顧以及退休規劃的課題，中信銀行指出可提早檢視理財缺口，以目標累進、專款專用方式加碼退休準備，並支應可能產生的醫療需求費用。

60世代主動收入減少，大多傾向保守的理財工具，受高通膨影響投資預期相對悲觀，建議選擇長期抵禦通膨且固定金流的金融工具為佳，搭配實支實付險與失能險，可轉嫁醫療照顧開銷增加安全感，減少資金缺口，中信銀行建議也可善用如信託業務的「受益權和管理權分離」及「專款專用」照顧自己與家人，規劃傳承延伸財富價值。

中信銀行以客戶需求為核心，提供全方位的金融產品與服務，推出多項智能理財工具，滿足各世代的理財需求，未來仍將秉持「守護、智能、友善」三大核心理念，結合科技從客戶角度出發，落實普惠金融，打造有溫度的金融服務，以因應各世代的理財需求。