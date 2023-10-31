百歲美國飛虎隊老兵訪陸 憶往昔：中美民眾都盼和平生活

澎湃新聞10月31日報導，近來中美民間交往熱絡，繼美國比爾及梅琳達·蓋茨基金會聯席主席比爾·蓋茨、美國前國務卿季辛吉訪中之後，又有一眾飛虎隊老兵來到中國。

中國大陸國家主席習近平9月12日回信給美中航空遺產基金會主席格林和飛虎隊老兵莫耶、麥克馬倫提到，「新時期中美關係的健康穩定發展，需要新時期飛虎隊員的參與和支持，希望飛虎隊精神能夠在兩國人民之間一代一代傳承下去。」 收到回信一個多月後，102歲高齡的莫耶、98歲的麥克馬倫及一眾飛虎隊老兵家屬於10月29日開啟了訪中之行。值得一提的是，莫耶也是繼百歲季辛吉今年7月訪中之後，又一位到訪中國的百歲美國友人。國家副主席韓正於10月30日在北京會見了飛虎隊代表團。當日上午，代表團成員還赴中國人民抗日戰爭紀念館，出席紀念美國第十四航空隊援華抗戰80周年活動。 飛虎隊正式名稱為「中國空軍美國志願援華航空隊」，1941年由美國陳納德將軍創建。援華作戰期間，2000多名飛虎隊隊員在戰鬥中犧牲，許多中國人也在營救飛虎隊隊員過程中獻出了生命。美中航空遺產基金會主席格林表示，飛虎隊是中美兩國共同的寶貴遺產。 在10月30日為飛虎隊老兵舉行的一場紀念活動上，美國駐中大使伯恩斯表示，回顧中美之間的歷史是美駐華使團一直在做的事情之一。盡管處於兩國關係較為困難的時期，但兩國的人民始終在一起。中美領導人也希望兩國民眾之間建立更多聯繫，包括留學生、商界人士特別是那些為雙邊關係做出過歷史貢獻的人。 談及上世紀40年代援華作戰期間的經歷，麥克馬倫回憶稱，令他印象深刻的是中國農民拯救被擊落的飛虎隊隊員的事蹟。「我們都應該理解的一點是，人都是一樣的。他們的政府可能不同，但民眾實際上都懷揣著同樣的願望，那就是在和平中生活，在先輩的傳統中養育子女。」麥克馬倫在總結辭中感慨道。 澎湃新聞報導，美中航空遺產基金會副主席、飛虎隊已故隊員詹姆斯·米爾斯（James Mills）的女兒瑪格麗特·金康農（Margaret Kincannon）講述了她父親與中國的聯結。她說道，二戰時期，父親曾在中國服役，負責B-25轟炸機的維修工作，他總是充滿著情感地憶及那些與他共事的中國人，甚至在70年後仍記得他們的名字。 「（兩國的）政治關係有起有伏，但民眾始終在這裡。」瑪格麗特的丈夫湯姆·金康農（Tom Kincannon）也提到了中美兩國民眾交往的重要性。他們表示，此次訪中感受到了中國民眾的熱情、友好、樂於助人，還有一種特殊的親切感。「當我們回到美國，會把對中國人的印象分享給身邊的人，告訴他們不要聽信新聞裡的內容。」 紀念活動當天，恰好也是莫耶103歲的生日。盡管已是百歲老人，莫耶的身體依然硬朗，10月29日下午，還曾赴八達嶺長城景區參觀。此外，據金氏世界紀錄官網顯示，莫耶目前是世界上年齡最大的現役飛行員。三年前的10月30日，期頤之年的莫耶駕駛一架民用小型飛機在加州聖路易斯-奧比斯波機場飛上藍天，慶祝百歲生日。 根據計畫，部分飛虎隊隊員在結束北京行程後，還將赴重慶、雲南昆明、廣西柳州等城市，尋訪飛虎隊的故事和中美共同抗戰的歷史。他們也期待透過此訪，增進兩國青年的交流，傳承飛虎隊精神和中美兩國人民的友好情誼。