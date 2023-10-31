前進京畿道 新光三越韓國商品展重磅登場

韓國一直是國人海外旅遊的首選之一，而位於首爾周圍的京畿道，更是旅人們的熱門選擇。為了能讓更多國人不用出國就能享受到各種京畿道的美食及風情文化，從即日起至11/6止，由韓味不二、京畿道政府與韓國農水產食品流通公司共同舉辦的「新光三越韓國商品展」，於新光三越台中中港店10樓的天空劇場重磅登場，共51家韓國正宗美食，從街邊實演小吃到韓風伴手禮，即時美味料理到韓式飲酒文化，帶您一覽全方位京畿道美食。

自引進台灣後就一直廣受台灣消費者喜愛的Binggrae香蕉牛奶，在這次活動中，更將帶領一系列不同風味的商品與大家見面，不但有低糖低脂喝起來更健康的Light系列，還有全新登場的芋頭口味牛奶，巧妙搭配芋頭風味與牛奶香醇，絕對不容錯過，甚至還有各種族群都能開心享用的大豆杏仁飲，絕對是展會中的一大焦點。

除此之外，現場還有更多首次來台的超人氣年糕品牌「Maumiga」，「Ourhome」的魚板串湯及「花泉」果醬茶系列初登場，韓國人逢年過節必吃的年糕，香甜軟糯，多種包裝及口味，不論是送禮或是自用都相當合適，其中「Maumiga」超級Q彈，草莓奶油年糕在等大家來品嚐。「Ourhome」魚板串湯內附湯包，有原味及辣味之分，讓愛吃辣的您、 喜歡原味的都可以一起享用；還有韓國傳統茶系列不只有經典柚子茶，更有韓國傳統五味子茶、梅實茶、石榴茶等多樣的口味，百搭的吃法，不論是冷泡熱飲還是要搭配原味優格、吐司抹醬都相當好吃。

這些商品不僅在韓國商品展中展出，不想出門的民眾也可以動動手指，在韓國最大電商平台Coupang上找到，來場鍵盤上的韓國之旅，今天下單，明天到家，首購還有7折優惠。