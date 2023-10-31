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臨停檢舉記點新制上路遇陳抗 交通部回應了

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全國汽車駕駛人權益聯盟31日動員數十輛計程車、遊覽車包圍交通部抗議，盼廢除檢舉制度，有職業駕駛現場秀出被多張民眾檢舉而被開罰的罰單。（杜宜諳攝）
全國汽車駕駛人權益聯盟31日動員數十輛計程車、遊覽車包圍交通部抗議，盼廢除檢舉制度，有職業駕駛現場秀出被多張民眾檢舉而被開罰的罰單。（杜宜諳攝）

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包括計程車、遊覽車、大卡車等職業駕駛今（31）日上午赴交通部前抗議6月30日起違規臨停檢舉記點新制，交通部傍晚回應表示，公路局與各縣市已持續盤點、增設臨時停車區域專用格位，提出456處貨車停車格劃設需求。另台北市預計12月底前完成全市道路紅線檢討，目前規劃每隔約150公尺紅線設置10至12公尺黃線，提供民眾臨時停車。 全國汽車駕駛人權益聯盟協會今日到交通部陳情反映《道路交通管理處罰條例》6月30日修正施行新制規定的相關訴求，交通部表示已持續會同及促請地方政府妥為規劃臨時停車空間、檢討標誌標線設置事項。 交通部表示，汽車駕駛人在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內違規臨時停車或併排臨停，影響交通秩序及安全較大，除了罰鍰外還要記違規1點，這是為了回應社會「加強保護行人及提升道路交通安全」的期待。另交通部公路局各區監理所8月2日前，已會同地方政府檢視貨運物流需求，共提出456處貨車停車格劃設需求，由該管地方政府規劃增設臨時停車區或專用格位作業。交通部10月25日函請公路局持續會同各縣市盤點並儘速完成增設臨時停車區域專用格位，並請各縣市政府務必妥為規劃。以台北市交通局為例，預計12月底前完成全市道路紅線檢討，目前規劃朝每隔約150公尺紅線設置10至12公尺黃線，提供民眾臨時停車。 交通部表示，7月5日已函頒「行人專用時相與行人早開時相設置原則」，請各縣市政府評估設置，從5月10日至10月20日已新增3538處行人專用時相及早開時相，較9月3232處增加306處。 交通部表示，本次《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案自6月30日上路後，民眾檢舉案件激增數倍，警察勤務執行量也隨之倍增，社會輿論及民意代表建議違規記點新制需廣納各界意見、檢討修正，交通部將依條例實施情形，持續檢討。

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