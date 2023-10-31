出席星空聯盟協會 賴清德：航空業2025年恢復至疫前水準

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副總統賴清德今（31）日上午出席「2023年星空聯盟飛行員協會執行理事會議」時表示，隨著疫情消退，航空運輸再次起飛，人民對於航空旅遊的需求不斷增加，飛行員將持續扮演全球創新與繁榮的關鍵角色。期盼大家利用本次會議，汲取其他國家飛行員協會兼顧「飛航安全」及「勞動權益」的經驗，共同建立更健康、更安全、更尊重的飛行文化。

賴清德以英文致詞表示，他今天非常榮幸來到這裡，歡迎大家來到臺灣。他要特別感謝桃園市機師職業工會主辦「2023年星空聯盟飛行員協會執行理事會議」，這不僅是臺灣在國際航空史上重大的里程碑，對於促進疫後航空新時代的正向發展，更有重大的意義。

他說，從天空中俯瞰台灣，就像是一顆鑲嵌在海洋上的美麗寶石。但台灣不僅是座美麗的寶島，還生產全世界超過90％的高階晶片，另航太產業已成為兆元產業。現在空中飛行的商業航班，其中有9成都使用台灣所生產的航太零組件。相信在此基礎上，台灣將持續扮演供應鏈上可信賴的合作夥伴，並與國際社會緊密連結在一起。

賴清德說，有一句話叫做「柳暗花明又一村」，意思是指黑暗過後總有陽光。我們很高興看到，隨著疫情消退，航空運輸再次起飛，人民對於航空旅遊的需求不斷增加。根據「國際航空運輸協會」（IATA）的估計，航空業預估將於2025年將恢復到疫情前水準。展望未來，相信飛行員將持續扮演凝聚全球創新與繁榮的關鍵角色。

他說，2019年，在疫情爆發之前，每年國內外全球航空公司的商業航班約4,030萬架次，客運量達45億人次。這些數字代表著飛行員是世界連結的重要橋梁，不僅為人們帶來快樂、幸福及希望，同時也對世界繁榮發展發揮重要的作用。

賴清德表示，希望台灣利用本次會議機會，汲取其他國家飛行員協會兼顧「飛航安全」及「勞動權益」的經驗。如果我們更了解其他國家航空公司的營運狀況、飛安政策、員工福利、人力資源管理等，就能建立更健康、更安全、更尊重的飛行文化

包括外交部次長田中光、勞動部次長王安邦、交通部次長祈文中及國際機師聯合會（IFALPA）機長Mansumitchai等亦出席是項活動。