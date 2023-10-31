《鋼鐵股》手工具王國 中鋼棒線助產業低碳高值化

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者葉時安台北報導】中鋼(2002)長期穩定供應國內業者物美質佳、種類齊全以及交期短的優質棒線鋼材，其中下游業者所加工製造的「手工具產品」享譽全球，不僅品質優良且交期迅速，每年可創造逾新台幣1300億元產值，出口值高居全球前三名，為台灣博得「手工具王國」美名。

近年來面臨大陸及東南亞國家手工具產品低價競爭，中鋼投入研發資源，陸續開發易成形及熱處理特性佳的鋼材，近期中鋼協同客戶義成公司合作開發次世代起子頭用鋼BT9885V，所製作的專業起子頭不僅硬度達HRC62，耐久壽命更超越德、瑞、美、日等國際知名品牌。此外，中鋼也結合產、官、學、研等各界研發能量，輔導下游客戶提升產品競爭力，力助國內業者在高階手工具市場持續站穩國際舞台。

台灣手工具產業的起子頭用鋼部分，因專業起子頭需具有良好的耐磨耗特性，許多國際起子頭產品採取降硬度增韌性方式，將硬度調質在HRC58~60，以獲得較高的耐久壽命，以廣泛應用在汽機車裝配、裝潢五金、儀器設備等大量螺絲栓卸的工作環境。中鋼依照起子頭要求高扭力疲勞性質，以及須同時具備超高硬度與超高韌性，以新的殘留沃斯田鐵冶金設計開發了BT4177Si、BT9885V等具備良好特性的產品，其中以BT9885V的材料與客戶義成公司發展適當的熱處理技術，所產製的專業級起子頭硬度超越HRC60的技術門檻，達到HRC62，其扭力疲勞壽命更是超越德、瑞、美、日等國際知名品牌，擺脫國際競品競爭，深獲客戶肯定及讚賞。

為協助國內手工具業者升級轉型，中鋼持續投入高品級手工具用鋼研發外，也結合台灣手工具工業同業公會，與26家手工具業者合作進行國際標竿產品特性對標工作，陸續鑑別起子套筒、梅開扳手、水管鉗、萬向接頭、鋼絲鉗、起子頭、棘輪扳手、修枝剪與樹枝剪等產品需要精進之處，再依照業者需求，強化產品加工成形、熱處理及造型設計等技術。舉例來說，國內知名業者伯鑫公司曾於對標工作中提出改善扳手熱鍛得料率之需求，中鋼即結合金屬工業研究發展中心輔導伯鑫進行模具設計優化，不僅達成改善目標，更有效降低生產成本，提高扳手產品的國際競爭力。

展望未來，中鋼除了因應全球減碳趨勢，不僅自身積極減碳，同時攜手金屬工業研究發展中心及台灣鋼鐵工業同業公會輔導鋼鐵產業中、下游業者建構碳管理能力，也結合台灣手工具工業同業公會、金屬中心及中衛發展中心共同成立「手工具研發檢測中心」，結合產、官、學、研資源，提供業者從產品研發、檢測到認證的整體產業鏈在地化服務，多管齊下幫助國內手工具產業升級轉型。