《半導體》錼創壯大產能 拚單月損平

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【時報記者葉時安台北報導】錼創科技-KY創(6854)周二經董事會決議通過，錼創子公司錼創顯示與友達(2409)洽談並擬簽署一合作合約。由錼創願示在友達指定場域，於友達龍潭廠區，協同其建置一條6吋Micro LED COC(Chip on Carrier)產線，友達並提供Turnkey Solution(統包解決方案)，交易金額總計新台幣7億元(不含稅)，合約期間30個月。同時，授權董事長及其指定之人代表錼創顯示與友達協商、修改及簽署與本案相關之合作合約及文件，並就合作合約未盡事宜，得全權處理之。錼創也提到，可望藉此建置產線，有助單月損益兩平。

COC生產線是Micro LED生產中的一項關鍵製程，錼創為MicroLED技術領域的領導廠商之一，透過錼創協助友達建置COC生產線，掌握Micro LED最關鍵的原物料之外，並可進一步實現COC到Micro LED模組in-house生產，大幅改善生產效率及提升良率，以提升友達在Micro LED產品的成本競爭力，加速推進Micro LED大量商品化的時程。

錼創顯示是錼創在台灣百分之百所持有之子公司，和友達有長期合作關係，希望透過這次雙方合作，深化產業合作關係，滿足產能快速成長的需求。同時，錼創也將持續投入下世代技術的開發，持續發展新製程、新產品、新機台等投資，提升錼創的企業價值，藉此做大Micro LED產業，使產業蓬勃發展。

富采投控(3714)、錼創一年前同樣兩家公司召開重訊記者會，富采子公司晶元光電與關係人錼創簽署1項合作合約，由錼創協助晶電建置6吋Micro LED產線，晶電斥資6億元取得營業用機器設備。而周三同樣合作建置一條6吋Micro LED COC產線，錼創表示，同樣6吋，但為不同條。而關於技轉外流疑慮，錼創說明，公司技轉產品為成熟產品，分階段分不同廠商，對外廠商合作來壯大產能，也有啟動專利保護，並選擇信任廠商，錼創內部也持續開發新製程、新產品，雙管齊下，做大Micro LED產業。

錼創表示，由於目前全球Micro LED的市場需求殷切，產能供不應求，加上去年錼創和晶元光電建置產線的turnkey合作案，進度非常順利，因此公司持續推動turnkey的合作案。