旺旺公益演唱花蓮場 溫暖懷舊長輩沉醉

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旺旺集團推廣「老吾老以及人之老」的孝悌精神，在花蓮縣政府、花蓮市公所等單位支持下，共同舉辦「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會，今天下午在花蓮縣衛生局禮堂熱情開唱，逾200位長輩同歡，歌手輪番獻唱多首膾炙人口的經典老歌，與長輩共度一個溫暖、懷舊的美好時刻。

旺旺集團蔡衍明愛心基金會自2013年起舉行公益演唱會，巡迴全台各縣市以歌聲傳遞愛、慰勞長輩，推廣孝道。「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會今來到花蓮開唱，約200位長輩受邀聽歌，旺旺文教基金會主任周哲仁、旺旺中時演唱會製作人梁俊華、花蓮縣府、花蓮市公所、立委傅崐萁服務處都派員與長輩同歡，感謝花蓮縣青商會、花蓮縣視障協會、美侖飯店、福容飯店支持協助。

演唱會由藝人黃金蓮主持，邀康雅嵐、劉晏潔、劉洋、陸子綾、李明德、劉明珠等實力派歌手輪番登台，接續演唱《追追追》、《瀟灑走一回》、《千言萬語》、《愛江山更愛美人》、《一樣的月光》等膾炙人口經典歌曲，每一首老歌都讓長輩產生共鳴，回味人生。

聽著一首又一首的老歌，讓在場每個長輩聽得如癡如醉，還會跟著哼唱起來；劉洋演唱知名歌手鄧麗君經典名曲《原鄉人》、《千言萬語》時，長輩拍手打節拍，仿佛進入懷舊美好時光；康雅嵐、劉明珠壓軸《梁祝樓台會》，台下更是齊聲大合唱。

演唱會開始前，周哲仁代表旺旺集團董事長蔡衍明來到花蓮，他說蔡衍明經商有成，大陸賺錢回到台灣回饋社會，只有一個理念，要讓孝順成為一種習慣、讓奉獻成為榮耀，希望讓台灣社會更和諧安祥。

他推崇花蓮縣長徐榛蔚主政下，花蓮逐步發展，族群融合，希望台灣就像花蓮一樣平安發展，台灣平安才是大家福氣。