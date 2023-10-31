來北市天文館聽萬聖節由來 再看「昴宿星團」

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10月31日是萬聖節，台北市立天文館今表示，萬聖節其實是凱爾特人的夏末節，此時正逢秋分、冬至轉換期間，是亡靈跟人世間交流的時刻，他們習慣穿上奇裝異服遊行驅鬼，直到後來才被天主教會訂為萬聖節。

天文館表示，萬聖節起源與天文有密切關聯，根據歷史學家考證，現代萬聖節來自2000多年前居住在愛爾蘭的凱爾特人，當地人認為此時位在秋分、冬至的中點，在轉換期間，也就是10月31日晚上到11月1日之間，是亡靈與人世間交流的時刻，因此定為薩溫節（Samhain）又稱為夏末節，並穿上奇裝異服來遊行驅鬼，西元8世紀才由天主教會將其訂為紀念聖人、追思亡者的萬聖節。

不過，館方指出，不過以現代天文曆法精算，這些日子與真正的分至中點有少許差異，例如11月1日的萬聖節便與秋分及冬至中點的11月7日約有6日之差。

天文館表示，凱爾特人還注意到天空中最明亮的星團金牛座「昴宿星團」會在萬聖夜午夜時分升到最高點，提醒民眾在萬聖節前後午夜，抬頭往天頂方向尋找金牛座昴宿星團。

館方補充，在某些西方傳統，春分、夏至、秋分、冬至的中點是與農作漁牧等民生作息有關的跨季日，像是冬至與春分的中點，也就是2月2日土撥鼠節；春分與夏至的中點、5月1日五一節；夏至與秋分中點、8月1日羊羔節。