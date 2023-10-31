醒吾科大培育跨領域專業技能

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雄獅集團關係企業宏力移動公司，今(30)日至醒吾科技大學舉辦企業講座實習說明會，同時與大慶大車隊簽立合作備忘錄，大慶大車隊董事長洪金村讚許醒吾科大多元培訓學生跨領域專業技能，捐贈人才培育獎助學金10萬元，由醒吾科大副校長陳寶億代表接受。

宏力移動公司看好未來自駕車發展，全力打造台灣Robotaxi生態圈，上個月底甫與醒吾科大簽訂產學合作備忘錄，董事長洪鈞澤與總經理黃謙銘，更進一步引薦洪金村加入捐贈人才培育獎助學金行列，雄獅旅遊集團財務總經理兼發言人黃國瑜 與醒吾科大商管學院院長李國豪，參與見證捐贈儀式。

洪金村有四十年計程車經營經驗，曾任台北市計程車商業同業公會理事長，在計程車業界擁有響亮名聲，洪鈞澤尤其推崇洪金村熱心公益。洪金村開心的說：「參與過很多公益活動，今天捐款只是善盡企業社會責任，特別感謝宏力移動與醒吾科大，安排如此隆重捐贈儀式。」

大慶車隊uber在業界享有盛譽，uber駕駛薪資動輒逾10萬元，洪金村期許醒吾科大3、4年級學生，有機會可以早點投入這領域，大慶會全力協助同學取得職業駕照與登記證。陳寶億特別感謝大慶車隊、宏力移動與雄獅集團，三方企業聯手提供醒吾同學們就業機會，只要投入就會持久；李國豪院長也附和指出，最重要的是同學們要有興趣，工作就會有樂趣。

黃國瑜總經理也大力推崇宏力移動看準未來產業趨勢，搭配大慶uber車隊，未來可以同步發展客製化旅遊事業，這是雄獅投資宏力移動主要原因。洪鈞澤董事長自豪表示，宏力有潛力成為下一個台積電，前200名領航員將享有三重優惠，包括月薪保證逾5萬元、員工認股及服務3年再送市價超過50萬元座車。

醒吾科大推廣中心主任吳宸漢指出，醒吾許多觀光系學生都在雄獅服務或實習，非常感謝大慶大車隊、宏力移動與雄獅集團，合力提供醒吾同學們更多就業機會。學校一切以學生為本，歡迎有興趣同學至宏力移動實習，接觸未來新興就業機會。