前往主要內容
工商時報LOGO

醒吾科大培育跨領域專業技能

大慶大車隊捐贈獎助學金10萬元

  • 工商時報 李水蓮
大慶大車隊30日捐贈醒吾科大獎助學金10萬元，醒吾科大推廣中心主任吳宸漢(左起)、雄獅旅遊集團財務總經理兼發言人黃國瑜、大慶大車隊董事長洪金村、醒吾科大副校長陳寶億、宏力移動董事長洪鈞澤、醒吾科大商管學院院長李國豪與公共事務中心主任郭石城一起見證捐贈儀式。圖／醒吾科大提供
大慶大車隊30日捐贈醒吾科大獎助學金10萬元，醒吾科大推廣中心主任吳宸漢(左起)、雄獅旅遊集團財務總經理兼發言人黃國瑜、大慶大車隊董事長洪金村、醒吾科大副校長陳寶億、宏力移動董事長洪鈞澤、醒吾科大商管學院院長李國豪與公共事務中心主任郭石城一起見證捐贈儀式。圖／醒吾科大提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

雄獅集團關係企業宏力移動公司，今(30)日至醒吾科技大學舉辦企業講座實習說明會，同時與大慶大車隊簽立合作備忘錄，大慶大車隊董事長洪金村讚許醒吾科大多元培訓學生跨領域專業技能，捐贈人才培育獎助學金10萬元，由醒吾科大副校長陳寶億代表接受。

醒吾科大副校長陳寶億(右)，頒發感謝狀給大慶大車隊董事長洪金村。圖／醒吾科大提供
醒吾科大副校長陳寶億(右)，頒發感謝狀給大慶大車隊董事長洪金村。圖／醒吾科大提供

宏力移動公司看好未來自駕車發展，全力打造台灣Robotaxi生態圈，上個月底甫與醒吾科大簽訂產學合作備忘錄，董事長洪鈞澤與總經理黃謙銘，更進一步引薦洪金村加入捐贈人才培育獎助學金行列，雄獅旅遊集團財務總經理兼發言人黃國瑜 與醒吾科大商管學院院長李國豪，參與見證捐贈儀式。

洪鈞澤董事長講解宏力有潛力移動成為下一個台積電，歡迎醒吾科大同學一起加入新興事業，期待同學們都能成為領航員。圖／醒吾科大提供
洪鈞澤董事長講解宏力有潛力移動成為下一個台積電，歡迎醒吾科大同學一起加入新興事業，期待同學們都能成為領航員。圖／醒吾科大提供

洪金村有四十年計程車經營經驗，曾任台北市計程車商業同業公會理事長，在計程車業界擁有響亮名聲，洪鈞澤尤其推崇洪金村熱心公益。洪金村開心的說：「參與過很多公益活動，今天捐款只是善盡企業社會責任，特別感謝宏力移動與醒吾科大，安排如此隆重捐贈儀式。」

醒吾科大同學們對未來自駕車Robotaxi產業充滿嚮往，現場不斷回報熱烈掌聲。圖／醒吾科大提供
醒吾科大同學們對未來自駕車Robotaxi產業充滿嚮往，現場不斷回報熱烈掌聲。圖／醒吾科大提供

大慶車隊uber在業界享有盛譽，uber駕駛薪資動輒逾10萬元，洪金村期許醒吾科大3、4年級學生，有機會可以早點投入這領域，大慶會全力協助同學取得職業駕照與登記證。陳寶億特別感謝大慶車隊、宏力移動與雄獅集團，三方企業聯手提供醒吾同學們就業機會，只要投入就會持久；李國豪院長也附和指出，最重要的是同學們要有興趣，工作就會有樂趣。

黃國瑜總經理也大力推崇宏力移動看準未來產業趨勢，搭配大慶uber車隊，未來可以同步發展客製化旅遊事業，這是雄獅投資宏力移動主要原因。洪鈞澤董事長自豪表示，宏力有潛力成為下一個台積電，前200名領航員將享有三重優惠，包括月薪保證逾5萬元、員工認股及服務3年再送市價超過50萬元座車。

醒吾科大推廣中心主任吳宸漢指出，醒吾許多觀光系學生都在雄獅服務或實習，非常感謝大慶大車隊、宏力移動與雄獅集團，合力提供醒吾同學們更多就業機會。學校一切以學生為本，歡迎有興趣同學至宏力移動實習，接觸未來新興就業機會。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 入不敷出加劇 壽險現金告急

  2. 輝達、特斯拉股價狂洩「它」害的 陸行之：連台積電都跳腳

  3. AI股大逃殺 廣達、緯穎超慘 這檔PCB攻頂追價仍逾15萬張

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。