裕民節能新船「裕群輪」命名接船 徐旭東親自主持

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遠東集團旗下裕民航運其子公司裕民航運(香港)有限公司在日本大島造船所株式會社(Oshima Shipbuilding Co., Ltd.)建造99,990載重噸超巴拿馬極限型(Post Panamax)散裝貨輪「裕群輪」(M.V. “Cemtex Unity”)，於今(31)日在日本長崎香焼船廠舉行命名接船儀式。典禮由遠東集團董事長徐旭東親自主持，並邀請淡江大學董事長張家宜女士，為「裕群輪」命名。

裕群輪船長235公尺，船寬40公尺，載重噸99,990公噸，是大島造船廠為裕民航運全新設計建造的99,990載重噸Post Panamax系列中的第四艘，該船承襲裕民一貫的節能環保理念，不但超前國際海事組織(IMO)船舶效率設計指數(Energy Efficiency Design Index, EEDI)第三階段的要求，相較同樣載重噸船舶節能33％之外；同時加裝了裕民開發的FSM(Fleet Safety Management)船舶管理平台，透過船聯網將船舶運行及氣象數據同步傳送回公司岸端分析與監控，進一步提升船舶能效，降低故障率及提升營運效率。

FSM船舶管理平台並取得日本NK、挪威DNV、台灣CR、美國ABS等船級社之智能船舶(SMARTShip Notation)認證外，也獲得新加坡海事局海事安全大獎殊榮；除了船舶大型化，單位貨載耗油及操作成本相對降低，又針對船舶節能減排採取低速航行的特性，採用狹長流線駕駛台設計且優化船體線型，降低風及水流阻力，更進一步降低油耗，增加競爭優勢。

裕民目前船隊總噸位數有94％屬環保船，比率遠高於市場平均數35％，船齡平均5.9歲也遠比散裝船市場平均11.9歲來得年輕，環保及年輕是裕民船隊的兩大競爭優勢。

裕民航運目前擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Supramax、Ultramax、水泥船、超大型油輪(VLCC)及超大型礦砂船(VLOC)及海洋風電人員運輸船(CTV)等船型，自有船隊加上合資及在建船舶，裕民船隊運力合計為72艘，總載重噸位為877萬噸，海外設有新加坡及香港、廈門等子公司，國內則有專注綠能運輸的子公司裕民風能航運公司。