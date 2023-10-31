桃園大溪笠復威斯汀運動住房專案 住宿贈價值逾5千元時尚健身裝備

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

看好全民瘋健身，以活力健康為品牌主張的桃園大溪笠復威斯汀度假酒店攜手知名運動品牌Hyperice、Bala及hyphy 推出「活力運動水療套房專案 」，自11月1日至12月28日，凡入住頂級水療套房，不僅可於房內享受專屬天夢芳療療程，還可將市價超過5,000元的Hypervolt Go 2無線震動按摩槍或Bala及hyphy時尚重量訓練配件等運動好禮帶回家。

威斯汀品牌一向注重旅客的身心靈健康，鼓勵旅客以符合自身需求的方式感受身心舒暢的獨特體驗，今年攜手按摩槍界霸主、專業運動恢復科技 Hyperice，以及美國時尚運動潮牌、運動圈熱搜王Bala和女性時尚運動精品 hyphy合作，在全球超過230間威斯汀品牌酒店健身房皆可使用Hyperice及Bala所提供的多款新穎運動設備，隨時隨地保持良好運動習慣。配合此一合作，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店亦推出別出心裁的「活力運動水療套房」住房專案，入住即可享有以下優惠：

一、入住全館僅有四間的絕美水療套房： 77 平方米的寬敞空間，體驗極致紓壓假期，明亮舒適的起居風格設有半露天戶外區、時尚躺椅、開放式溫泉按摩浴池等設備。賓客得於擁有絕對隱私的房內享受頂級舒壓天堂天夢芳療專屬療程，盡擁靜謐悠然的氛圍。

二、享受個人專屬天夢芳療：專案包含雙人體驗天夢經典60分鐘療程，以熱敷舒緩放鬆背部肌肉，並採用瑞典獨特按壓手技放鬆療癒，引領心靈平緩，恢復全然活力。

三、活力運動好禮組合二選一：Hyperice超輕量「 Hypervolt Go 2無線震動按摩槍」乙支，Bala時尚重量訓練配件「甜甜圈啞鈴」及名模林可彤與林又立自創運動品牌hyphy「按摩推推舒緩膏」及「滾一圈按摩球」各乙個。

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店「活力運動水療套房專案，包含知味西餐廳雙人自助早餐及自助晚餐、房客專屬 Happy Hour 無限暢飲、免費享用Mini Bar等完備服務。訂房及入住日期11月1日至12月28日，專案價每房26,800元＋ 15.5％起，需於入住三天前預訂。