台中購物節起跑五天 登錄發票金額與參與人數雙創新高

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「你參加購物節了嗎？」2023台中購物節自10月26日起跑以來，民眾參與踴躍，登錄發票金額與參與人數雙創新高！台中市長盧秀燕今（31）日表示，台中購物節活動開跑短短五天，登錄金額已達17.8億元，台中通暨購物節APP下載數突破208萬次，更攻占APP Store「旅遊類」排行榜第一名，展現全國民眾對台中購物節的積極參與，成果斐然！

盧秀燕提到，去年台中購物節突破358億元，比第二名的縣市還多了200億元，今年購物節活動從10月26日起跑，短短五天登錄金額已達17.8億元，較去年同期的8.9億元大增一倍；台中通暨購物節APP下載數已達208萬次，人氣相當旺，依據App Store的公開排名，台中通APP在「旅遊類」排行榜中拿下第一名，日前更勇奪2023年國際資通訊獎項（WITSA ICT）的傑出公眾合作服務獎首獎，從民眾口碑到國際專業評審，都獲得一致肯定。

盧秀燕指出，現在全國有許多城市都在舉辦購物節，很多商業界也會舉辦，對公司或機關來說都是很有效的促銷方法，但台中所舉辦的購物節可謂全國最成功、也最知名，吸引很多外縣市民眾關注。她也提到，今年為了更聚焦於消費產業，排除「土地」與「房屋」登錄，讓中獎的小確幸更能夠分佈於全體民眾。

數位治理局長林谷隆補充表示，台中通暨購物節APP自今年優化升級上線以來，陸續結合市府各大型活動，包括首屆台中鍋烤節與數位局主辦的親子同樂尋寶趣活動，這次再搭配台中購物節，民眾參與踴躍，廣受好評。年底也將結合耶誕節嘉年華活動，透過一次次的活動推廣，讓台中市民朋友更熟悉、更愛用台中通暨購物節APP，也讓市政數位服務更貼近市民。