服務一帶一路 陸國務院印發《中國（新疆）自由貿易試驗區總體方案》

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據中國政府網10月31日消息，近日，大陸國務院印發《中國（新疆）自由貿易試驗區總體方案》。

《方案》指出，建立新疆自貿試驗區是中共黨中央、國務院作出的重大決策，是新時代推進改革開放的重要戰略舉措。要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，完整、準確、全面貫徹新時代黨的治疆方略，努力將新疆自貿試驗區打造成為促進中西部地區高質量發展的示範樣板，構建新疆融入國內國際雙循環的重要樞紐，服務「一帶一路」核心區建設，助力創建亞歐黃金通道和中國向西開放的橋頭堡，為共建中國－中亞命運共同體作出積極貢獻。

《方案》提出，賦予新疆自貿試驗區更大改革自主權，深入開展差別化探索，培育壯大新疆特色優勢產業，明確了打造一流營商環境、提升貿易便利化水平、做大做強傳統優勢產業、強化與周邊國家經貿合作等25個方面的具體舉措，努力將新疆自貿試驗區建成營商環境優良、投資貿易便利、優勢產業集聚、要素資源共享、管理協同高效、輻射帶動作用突出的高標準高質量自由貿易園區。

《方案》強調，新疆自貿試驗區建設過程中要牢固樹立總體國家安全觀，強化底線思維和風險意識，切實加強風險防控體系建設，維護國家安全和社會安全。新疆維吾爾自治區和新疆生產建設兵團要切實履行主體責任，完善工作機制，加強地方立法，打造高素質專業化管理隊伍。新疆維吾爾自治區、新疆生產建設兵團和有關部門要依法及時下放相關管理權限，完善配套政策，確保各項改革舉措落地實施。

中國（新疆）自由貿易試驗區總體方案

建立中國（新疆）自由貿易試驗區（以下簡稱自貿試驗區）是黨中央、國務院作出的重大決策，是新時代推進改革開放的重要戰略舉措。為高標準高質量建設自貿試驗區，制定本方案。

一、總體要求

（一）指導思想

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，統籌推進「五位一體」總體佈局和協調推進「四個全面」戰略佈局，完整、準確、全面貫徹新時代黨的治疆方略，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，更好統籌發展和安全，主動服務和融入國家重大戰略，堅持推進高水平對外開放，加快實施自由貿易試驗區提升戰略，發揮好改革開放綜合試驗平台作用，把自貿試驗區建設成為新時代改革開放新高地。

（二）戰略定位及發展目標

以制度創新為核心，以可複製可推廣為基本要求，全面貫徹落實第三次中央新疆工作座談會精神，深入貫徹落實習近平總書記關於新疆工作的系列重要講話和指示批示精神，牢牢把握新疆在國家全局中的戰略定位，把依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆各項工作做深做細做實，努力打造促進中西部地區高質量發展的示範樣板，構建新疆融入國內國際雙循環的重要樞紐，服務「一帶一路」核心區建設，助力創建亞歐黃金通道和中國向西開放的橋頭堡，為共建中國—中亞命運共同體作出積極貢獻。

賦予自貿試驗區更大改革自主權，充分發揮新疆「五口通八國、一路連歐亞」的區位優勢，深入開展差別化探索，培育壯大新疆特色優勢產業。經過三至五年改革探索，努力建成營商環境優良、投資貿易便利、優勢產業集聚、要素資源共享、管理協同高效、輻射帶動作用突出的高標準高質量自由貿易園區。

二、區位佈局

（一）實施範圍

自貿試驗區的實施範圍179.66平方公里，涵蓋三個片區：烏魯木齊片區134.6平方公里（含新疆生產建設兵團第十二師30.8平方公里；含烏魯木齊綜合保稅區2.41平方公里），喀什片區28.48平方公里（含新疆生產建設兵團第三師3.81平方公里；含喀什綜合保稅區3.56平方公里），霍爾果斯片區16.58平方公里（含新疆生產建設兵團第四師1.95平方公里；含霍爾果斯綜合保稅區3.61平方公里）。

自貿試驗區的開發利用須遵守土地利用、生態環境保護、規劃有關法律法規，符合國土空間規劃，並符合節約集約用地的有關要求。

（二）功能劃分

烏魯木齊片區依託陸港空港聯動發展區位優勢，加強陸港型國家物流樞紐建設，重點發展國際貿易、現代物流、先進製造業、紡織服裝業及生物醫藥、新能源、新材料、軟件和信息技術服務等新興產業，積極發展科技教育、文化創意、金融創新、會展經濟等現代服務業，打造與中亞等周邊國家交流合作的重要平台。喀什片區依託國際貿易物流通道優勢，做大做強外向型經濟，重點發展農副產品精深加工、紡織服裝製造、電子產品組裝等勞動密集型產業，大力推動進口資源落地加工，積極培育國際物流、跨境電商等現代服務業，打造聯通中亞、南亞等市場的商品加工集散基地。霍爾果斯片區依託跨境合作及陸上邊境口岸型國家物流樞紐等優勢，重點發展跨境物流、跨境旅遊、金融服務、展覽展示等現代服務業，做大做強特色醫藥、電子信息、新材料等產業，打造跨境經貿投資合作新樣板。

三、主要任務和措施

（一）加快轉變政府職能

1.打造一流營商環境。率先推進「數字政府」建設，提高政府運行效能，推進服務數字化、規範化、智能化，打造全疆標桿。賦予自貿試驗區更大改革自主權，新疆維吾爾自治區、新疆生產建設兵團能夠下放的經濟社會管理權限，凡具有實際需要、符合下放條件的，全部依法下放至自貿試驗區。探索實施食品經營許可等「證照同辦」。授權自貿試驗區對食品相關產品等重要工業品生產許可證採取告知承諾制方式直接受理和審批。探索將農作物種子進出口企業的種子生產經營許可證核發權限下放至新疆省級農業農村部門，同時加強管理，促進種子市場規範有序發展。支持烏魯木齊建設「絲綢之路經濟帶法務區」，完善法律服務機制，集聚高素質法律服務人才，積極引進更多有國際影響力的涉外法律服務機構。提升法律服務能力，組建涉外法律專家和律師團隊，建立涉外法律服務專家庫，開展國際法律及合規培訓，提升法治保障水平。

2.提升科技服務能力和合作水平。推動在風力發電等領域建設國家技術創新中心，持續推動「一帶一路」聯合實驗室建設。佈局建設具有區域特色的新疆實驗室，優化提升自治區重點實驗室，緊緊圍繞特色產業開展基礎研究、應用基礎研究和前沿技術研究。探索與中亞等周邊國家在農業、能源、資源、環境、醫藥健康等領域共建聯合實驗室或聯合研究中心，搭建集成研究、科技人才交流與培養合作平台。建立中國—中亞等區域創業創新創客基地和技術轉移中心，建設科技成果孵化基地和科技企業孵化器。

3.堅持生態優先和低碳發展。推動重大生態環保改革舉措優先在自貿試驗區試點，指導支持自貿試驗區開展生態文明示範創建。鼓勵自貿試驗區內企業開展自願碳減排，推動符合條件的企業參與碳排放權交易。實施企業環境信息依法披露制度，探索完善環保信用評價與修復機制，推進環保信用評價制度建設。深入探索減污降碳協同增效路徑，支持建設綠色低碳生態園區。拓展「三線一單」（生態保護紅線、環境質量底線、資源利用上線和生態環境准入清單）應用場景，加強生態環境分區管控成果對生態、大氣、固廢等環境管理的支撐，促進產業發展綠色轉型。持續提升重點領域和行業環評管理效能，發揮環評制度源頭預防效力。在大氣環境容量偏低的區域，涉氣重點行業落實好產能等量置換要求，著力構建科技含量高、資源消耗低、環境污染小的綠色產業結構。

（二）深化投資領域改革

4.推動投資自由化便利化。健全外商投資服務保障機制，切實保障外商投資企業依法公平參與政府採購、招投標、標準制定等事項，支持符合條件的企業平等享受產業和區域發展政策。鼓勵設立外資研發中心，在研發費用、專職研發人員數量、購置設備等方面降低准入門檻。支持採取「平台＋園區」、「機構＋企業」的共享開放合作發展模式，建設國別產業合作園區。

5.提升對外投資合作水平。構建對外投資政策促進、服務保障和風險防控體系，建設企業「走出去」窗口和綜合服務平台。鼓勵支持自貿試驗區內企業通過合資、合作、並購、參股等多種方式，對中亞等周邊共建「一帶一路」國家在能源資源、新材料、特色醫藥、農產品種植等領域開展對外投資，與國內產業銜接、產能互補、協同發展。完善對外投資管理，提升非金融類境外投資的便利化水平。

（三）推動對外貿易創新發展

6.提升貿易便利化水平。加快中國（新疆）國際貿易「單一窗口」建設，豐富跨境電商、物流全程協同等地方特色應用。擴大自中亞等周邊國家優質農產品、食品進口。率先推進邊境口岸農副產品快速通關「綠色通道」全覆蓋。擴大周邊國家特色中藥材進口，對進口睡蓮花、秋水仙、洋甘菊、石榴花、玫瑰花、牛舌草等新疆急需中藥材批量開展風險評估，加快簽訂雙邊議定書。探索進口大麥加工為飼用芽苗的閉環監管模式。依託中哈霍爾果斯國際邊境合作中心（以下簡稱合作中心），加強與周邊國家農產品、食品風險信息互通、檢測執法互助領域合作。推進中國—中亞區域檢驗檢疫安全技術合作與交流，搭建中國—中亞法規標準信息交流平台。推動綜合保稅區與自貿試驗區統籌發展。實施重要礦產品「口岸＋卸貨地」聯合監管模式。探索在滿足監管條件的基礎上，打造國際郵件、國際快件、跨境電商集約化監管模式。對邊民互市貿易進口商品實施分層查驗、分類監管。做好進口資源性商品的採信試點工作，鼓勵符合資質要求的第三方檢驗檢測機構參與，進一步提高通關效率。

7.培育外貿新業態新模式。推動建設邊境倉、海外倉，鼓勵優勢企業在中亞國家建設海外倉，構建多倉聯動跨境集運模式。支持符合條件的邊境貿易商貿中心和商品市場夯實市場採購貿易發展基礎，按程序申請開展市場採購貿易方式試點。集聚供應鏈管理、貿易中間商等功能性企業，探索開展離岸貿易，培育具備全球資源配置功能的中轉集拼和國際分撥業務。支持自貿試驗區內符合條件的企業按照綜合保稅區維修產品目錄開展「兩頭在外」的工程機械、軌道交通、航空航天等高技術、高附加值、符合環保要求的保稅維修業務。建立「一次檢測、一次運輸、一體化作業」整車保稅倉儲「三個一」監管模式。整合中亞糧食、棉花等優勢農產品資源，支持符合條件的糧食加工、棉紡企業做好糧食、棉花進口業務。

8.推進內外貿一體化發展。在自貿試驗區內開展內外貿一體化先行先試，聚焦棉紡、番茄、硅基等優勢產業，用足用好現有支持政策，支持企業一體化經營、一體化市場開拓、一體化品牌培育。加快構建特色產品全產業鏈標準體系，推動棉紡、番茄、硅基產品標準與國際標準協調對接，提升內外標準一致化水平。統籌推進棉花認證體系建設工作，打造具有國際影響力的棉花認證品牌。發揮重點貿易促進平台作用，借助中國國際進口博覽會、中國進出口商品交易會、中國國際服務貿易交易會、中國國際消費品博覽會等大型綜合展會開展組展招商工作，安排一定面積展銷特色產品，對參展企業給予展位費減免。加強非商業性境外展會公共服務，支持企業參加特色產品國際展會。加強與行業商協會合作，開展特色產品進商超、進電商平台、進批發市場活動。組織電商平台、線下零售企業舉辦特色產品主題消費活動，推動電商平台等設置特色產品專區。

（四）打造開放型特色產業體系

9.做大做強傳統優勢產業。大力發展服裝等吸納就業能力強的紡織終端產業，高質量發展棉紡織業，打造國家優質棉紗生產基地，提高紡織服裝產業促進就業能力。利用現有對二甲苯（PX）產能，打造煉化紡產業鏈條。支持自貿試驗區內紡織服裝和電子產品組裝、鞋帽皮具、箱包等勞動密集型產業發展。提升林果、葡萄酒、乳製品等特色產品加工業標準化、規模化水平，打造特色優勢品牌。支持新疆承接東部地區出口導向型特別是勞動密集型產業鏈轉移，通過整合中亞國家初級產品、歐洲國家科技創新和高端部件製造能力，打造亞歐大陸產業鏈合作的重要節點，形成具有新疆特色的產業體系，提高就業吸納能力。依託傳統優勢特色產業，加大中小企業特色產業集群培育力度，促進中小企業專精特新發展。

10.推動製造業轉型升級。依託現有石油化工產業基礎，推動延鏈補鏈強鏈。建設國家戰略性礦產資源基地和有色金屬產業基地，提高有色金屬就地轉化比例。推動在綜合保稅區開展保稅混礦業務。加快發展軌道交通裝備、農牧機械、農產品加工裝備、紡織專用裝備、建築與礦山機械裝備等製造業，加快形成先進製造業集群。支持承接中東部先進裝備製造業產業轉移，打通綠色鑄造等裝備製造業配套環節，加快發展新能源汽車零部件配套產業。拓展通用航空商業化市場，推進相關基礎設施建設，大力發展航空器製造維護、通航飛行、教育培訓、應急救援等通用航空全產業鏈，打造通用航空產業集群。壯大安全應急產業，培育國家安全應急產業示範基地。打造特色醫藥產業，建設大宗原料藥生產基地，將符合條件的創新藥、中成藥納入國家醫保藥品目錄和基本藥物目錄。

11.推動數字經濟創新發展。加快數字基礎設施建設，構建綜合數字服務平台，支持自貿試驗區充分發揮新疆能源和氣候優勢建設數據中心，帶動數據中心相關產業向新疆轉移，推動新疆積極參與「東數西算」工程建設、融入國家算力網絡體系。加快國際通信設施建設，助力數字絲綢之路建設。支持新疆面向中亞國家，加快佈局軟件及信息技術服務類企業。為中小企業數字化轉型提供政策支持，加快企業數字化轉型。支持烏魯木齊片區與中亞國家依法有序開展數據信息交流合作，推動實現數據信息服務、互聯網業務等領域互聯互通。

（五）深化金融服務和開放創新

12.增強金融服務功能。鼓勵自貿試驗區內非金融企業和金融機構與共建「一帶一路」國家金融機構創新合作方式、深化交流合作。支持境外金融機構在自貿試驗區依法依規新設銀行、保險、證券等法人金融機構。將自貿試驗區內中外資銀行分行級以下分支機構（不含分行）設立、變更、終止和高級管理人員任職資格核准事項，保險支公司及以下分支機構設立、遷址、撤銷和高級管理人員任職資格核准事項，由事前審批改為事後報告。鼓勵銀行業金融機構按照法治化、市場化原則加大對自貿試驗區基礎設施及配套設施建設的金融支持力度。支持在自貿試驗區內綜合保稅區開展期貨保稅交割、融資租賃、倉單質押融資等業務。

13.推動投融資便利化。在依法合規、風險可控的前提下，鼓勵銀行業金融機構創新科技金融服務模式，不斷提升對自貿試驗區內科創企業的金融服務水平。完善債券融資支持機制，推動企業發行綠色公司債券、綠色債務融資工具等。擴大出口信用保險覆蓋面，支持自貿試驗區內企業通過「單一窗口」、跨境金融區塊鏈服務平台等開展線上保單融資。

14.擴大人民幣跨境使用。依託雙邊政府間合作平台和聯動機制，推動與共建「一帶一路」國家在大宗商品貿易、境外承包工程、邊民互市等領域開展人民幣跨境結算。拓展與共建「一帶一路」國家商業銀行間合作，鼓勵開展雙邊本幣直接交易和現鈔跨境調運。服務合作中心建設，在依法合規、風險可控的前提下，探索開展自貿試驗區內金融機構向共建「一帶一路」國家轉讓貿易融資資產等金融業務創新。

15.建立健全金融風險防控體系。堅持系統觀念、底線思維，加強重大風險識別和系統性金融風險防範，依託信息技術創新風險研判和風險防控手段，建立聯防聯控機制，完善金融分類監管機制，強化反洗錢、反恐怖融資和反逃稅工作，打擊非法金融活動，不斷提升金融風險防控能力。

（六）建設聯通歐亞的綜合物流樞紐

16.構建現代綜合交通樞紐體系。推動建設烏魯木齊臨空經濟區，推進與國際陸港區聯動發展。加快建設烏魯木齊陸港型國家物流樞紐，推動建設空港型國家物流樞紐。扎實推進綜合貨運樞紐補鏈強鏈，推進跨運輸方式一體化融合，強化區域協同聯動，服務產業鏈供應鏈穩定順暢。推動建設國家骨幹冷鏈物流基地。強化國際郵件互換局（交換站）功能，探索建設「中國郵政中亞—中歐海外倉樞紐站」。支持發展中吉烏公鐵聯運，探索發展中巴多式聯運，合作建設中吉烏等鐵路項目，推動自貿試驗區內陸港、口岸、園區、企業等集疏運體系建設。加快現有口岸現代化改造，增強鐵路口岸能力，暢通自貿試驗區多式聯運大通道和末端網絡。

17.創新物流運輸服務模式。推進公鐵聯運「一次委託、一單到底、一次結算」，探索建立符合沿邊地區多式聯運發展特點的業務模式和規則標準，加快與國際聯運規則銜接和標準互認，推動多式聯運規則標準「走出去」。探索賦予運單物權憑證功能，為有關國際規則制定提供實踐支撐。探索開展基於鐵路運輸單證的金融服務。加強中歐班列集結中心建設，積極支持烏魯木齊國際陸港區開行中歐班列，有效對接西部陸海新通道班列。支持搭建國際多式聯運物流信息平台。優化自貿試驗區與周邊國家主要城市航路航線網絡銜接，根據平等互利原則並結合烏魯木齊機場、喀什機場國際航線網絡建設需要，與有關國家和地區擴大包括第五航權在內的航權安排，培育發展國際航空市場。

18.推動內陸口岸經濟創新發展。支持烏魯木齊藥品進口口岸建設，提升口岸運營水平。支持開展國際航線航班保稅航油加註業務。研究開展國際郵件和跨境電商商品搭乘中歐班列（烏魯木齊）出口等業務。積極引進國際物流企業，完善流通加工、包裝、信息服務、物流金融等物流服務，構建「通道＋樞紐＋網絡」的現代物流運行體系。支持探索口岸聯動發展，加快「單一窗口」優化升級，推動「智慧海關、智能邊境、智享聯通」建設與發展。依託現有機構構建統一高效的口岸監管體系。開展口岸綜合績效評估，清理規範口岸收費。完善口岸聯防聯控機制，推動監管部門信息互換、監管互認、執法互助。

（七）深化向西開放多領域交流合作

19.強化與周邊國家經貿合作。充分發揮上海合作組織、「中國—中亞五國」相關合作機制、中亞區域經濟合作（CAREC）等國際交流平台和多雙邊機製作用，支持參與或承辦相關框架下活動。不斷完善合作中心三級聯動機制。高質量舉辦中國—亞歐博覽會，探索與共建「一帶一路」國家特別是中亞國家、上海合作組織國家合作舉辦國家主題展會和行業專題展會。優化合作中心出入境通行證辦理程序。

20.推進國際文化教育交流。加強國際傳播能力建設，創新文化服務海外推廣模式，開展音樂舞蹈、文化遺產、藝術展覽、文化創意、競技賽事等國際交流活動，打造多元文化交流平台。支持申請創建國家對外文化貿易基地，打造一批具有中國特色、絲路元素的優勢文化產品和服務。充分發揮旅遊業提供崗位多、帶動能力強的優勢，依託新疆自然風光和人文風情，打造具有世界影響力的絲綢之路旅遊走廊，帶動各族群眾就業增收。支持創建邊境旅遊試驗區和跨境旅遊合作區。聯合周邊國家打造跨境旅遊線路，研究開行國際旅遊列車。實施「留學新疆」計劃，委託符合條件的高校承擔中國政府獎學金生培養任務，對優秀留學生赴新疆高校學習予以獎學金支持，鼓勵高校招收自費來疆留學生，培養服務自貿試驗區發展需要的國際化人才。

21.提升國際醫療服務能力。推動互聯網跨境遠程醫療深入發展，引進國內外高端醫療資源和高層次醫療團隊，升級遠程會診服務平台，支持打造服務周邊國家的「雲醫院」。培育國際學術交流平台，鼓勵舉辦醫療健康領域國際會議和會展活動。以烏魯木齊片區為核心，依託區域醫療資源優勢，開展對周邊國家的國際診療業務。探索開展乾細胞、免疫細胞、基因治療等臨床前沿診療技術研究。探索建立國際醫療商業保險、跨國醫療保險等銜接機制，為外籍患者提供便利高效的醫療服務，積極打造輻射周邊的國際醫療服務中心。支持醫藥產品開展以共建「一帶一路」國家為重點的國際註冊。

（八）深化人才發展體制機制改革

22.示範推行人才改革政策。支持自貿試驗區率先落實編制崗位、科研經費、人才評價、激勵保障等人才改革政策。推行以增加知識價值為導向的分配政策，探索年薪制、協議工資制和項目工資制等分配形式，鼓勵通過股權、期權、分紅等激勵方式，調動高層次人才積極性。支持自貿試驗區優化人才管理制度，更好促進人才流動。支持國有企業在職和退休專業技術人才，事業單位在職和退休專業技術人才、管理人才按規定在自貿試驗區兼職兼薪、按勞取酬，支持高校、科研院所符合條件的科研人員按規定到自貿試驗區創新創業。

23.集聚高層次和急需緊缺人才。按程序認定的高層次人才到自貿試驗區長期工作的，地方可按照有關規定，在住房、醫療、子女教育等方面給予支持。對具有國際國內一流水平、能夠引領產業發展的人才，「一事一議」給予支持。支持地方為優秀高校畢業生提供實習補貼，對優秀的博士或博士後研究人員給予經費支持，吸引人才來疆創新創業。

24.建設人才創新創業平台。支持自貿試驗區加快人才發展平台建設，支持行業龍頭企業培育建設重點實驗室、企業研發中心、高技能人才實訓基地、技能大師工作室等平台，建設產業創新研究院等新型研發機構，開展聯合技術攻關、協同創新和科研成果轉化。支持企業與高校、科研院所開展產學研用合作，共建產業技術聯盟、技術孵化基地、實習實訓基地、行業公共（共性）技術平台等。

25.加強涉外人才服務保障。支持出入境人員綜合服務「一站式」平台建設，為外籍高層次人才投資創業、講學交流、經貿活動等提供出入境便利。對在自貿試驗區工作的外籍高層次人才、外籍技術技能人才等重點群體，提供簽證、工作許可、居留和永久居留、駕照轉換等便利服務，不斷提升服務質量。支持自貿試驗區大力發展人力資源服務業，創建國家級人力資源服務產業園和人力資源服務出口基地，引進培育一批高水平人力資源服務機構。

四、保障機制

堅持把加強黨的全面領導貫穿於自貿試驗區建設的全過程，牢固樹立總體國家安全觀，聚焦新疆工作總目標，加強抓穩定和促發展兩方面工作的統籌結合，強化底線思維和風險意識，切實加強自貿試驗區風險防控體系建設，完善防範化解重大風險隱患機制，維護國家安全和社會安全，牢牢守住不發生區域性系統性風險底線。堅持綠色發展，築牢生態安全屏障，落實生態環境分區管控要求，切實維護國家生態環境安全和人民群眾身體健康。

自由貿易試驗區工作部際聯席會議機制要發揮好統籌協調作用，充分發揮地方和部門積極性，抓好各項改革試點任務落實，高標準高質量建設自貿試驗區。新疆維吾爾自治區和新疆生產建設兵團要切實履行主體責任，堅持規劃統籌、政策協調、資源整合、優勢互補，合力推進自貿試驗區建設；完善工作機制，構建精簡高效、權責明晰的自貿試驗區管理體制；加強地方立法，建立公正透明、體系完備的法治環境；加強監測預警，深入開展風險評估，制定相關工作方案，切實防範化解重大風險；加強人才培養，打造高素質專業化管理隊伍；堅持「三個區分開來」，鼓勵大膽試、大膽闖。新疆維吾爾自治區、新疆生產建設兵團和有關部門要依法及時下放相關管理權限，完善配套政策，確保各項改革舉措落地實施。自貿試驗區各片區要把工作做細，制度做實，嚴格監督，嚴格執紀執法。

國務院關於在自由貿易試驗區暫時調整實施有關行政法規規定的決定統一適用於中國（新疆）自由貿易試驗區。自貿試驗區內的綜合保稅區以及合作中心的實施範圍和稅收政策適用範圍維持不變。本方案提出的各項改革政策措施，凡涉及調整現行法律或行政法規的，按規定程序辦理。重大事項及時向黨中央、國務院請示報告。