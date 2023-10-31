全台最大旅展將登場！1300個攤位匯集國內外美食、旅遊好康

一年一度全台最大旅展「台北國際旅展（ITF）」將於11月3日至6日在台北南港展覽館1館登場，今年集結104個國家、城市、全台各類旅行業者、上百家飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1300個攤位展出，今（31日）台灣觀光協會會長葉菊蘭會長在記者會上表示，今年ITF攤位供不應求，因此首次將南港展覽館1樓的廊道規劃為展區，盼能把台灣和世界各地最新、最好玩一面帶進展場，讓前來的民眾滿載而歸。 今年1月至8月的出境旅客已恢復到疫情前2019年同期的63%，加上以今年ITF早鳥、預售票販售期間的踴躍情形來看，預計這次參展人次將大幅成長。交通部觀光署周永暉署長表示，ITF是重要的B2B平台，舉辦超過1000場次的旅遊交易會，多年來持續推廣優質的旅遊產品。預估在這次ITF展期間，將迎來今年第500萬位來台觀光遊客。 本屆ITF匯集台灣、全球最新主題旅遊與優惠，國內單位除了飯店、旅行社業、遊樂園、伴手禮等，更有全台中央地方單位，帶來台灣部落、農村、文化、森林、客庄、觀光工廠、故宮、地方小旅行等多面向深度探索玩法；最熱門的國外單位日韓擴大展出，還有德國、不丹、美國各州政府辦事處協會、濟洲海洋協會，以及多家歐洲頂級遊輪首度參展，強勢回歸的香港、秘魯、捷克等單位也值得期待。展期間每天都有機會難得的各國精彩文化表演、超萌吉祥物大遊行，大小朋友親子同樂歡慶旅遊嘉年華。 航空公司的部分，今年除了中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空亞洲萬里通、日本航空、越南航空等7大航空公司參展外，許多國家館也與各大航空公司合作。各大航空公司看準強勁商機，已紛紛率先展開線上促銷，更將在旅展現場推出展場限定的優惠機票、禮品與超值加購，更有抽獎活動。 像是國泰航空不僅推出歐洲、紐澳、日本、香港等全球精選航點好康，也在攤位展出旅行實用小物及質感選品讓民眾以旅展限定優惠價選購，像是木製手工精品麻將套組、具收藏價值與實用性的備餐間收納箱，以及空中巴士A350機型小型飲品餐車等，小物商品每消費30元能累積「亞洲萬里通」1里數；現場消費滿額還可參加人人有獎的抽獎活動，幸運兒可將重量級航空夢幻逸品帶回家。此外，旅展期間每日還有舞台活動，邀民眾來闖關、抽獎。 飯店食宿好康也齊發，包含晶華酒店、老爺酒店、萬豪酒店、長榮酒店、台北君悅酒店、寒舍集團等知名飯店業者推出各項超值優惠券；5星飯店住宿券最低下殺16折、SPA泡湯券15折起，還有下午茶、早午餐、身體按摩、臉部護理等票券。不只各單位安排抽獎活動，主辦單位也推出早鳥禮、ITF滿額禮、信用卡滿額禮等活動，現場加碼優惠再升級。