苗栗公費流感疫苗施打率低於全國平均 縣衛生局稱是這原因

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苗栗縣公費流感疫苗從10月2日開打日以來，已超過8萬4千人接種，但根據疾管署發布的數據，苗栗包括65歲以上、學齡前兒童、學生、醫護人員的接種率，都在全國平均數之下。苗縣衛生局澄清，因人力或地域性等因素，未能在施打疫苗後第一時間輸入資料，才會有數據失真情況，目前僅有長輩與幼童稍微低於標準，其餘族群都在全國平均數之上，

疾管署公布全國各縣市公費流感疫苗施打率，並點名台北、台南、苗栗接種率低於全國平均，其中，苗栗縣流感疫苗接種65歲以上老人35.3％（全國35.5％）、學齡前兒童32.4％（全國35.0％）、學生29.8％（全國37.1％）、醫護人員53.5％（全國55.4％）等對象施打率，以上4類對象都低於全國平均。

苗栗縣府衛生局科長陳淑珠表示，截至目前最新資料統計，苗栗疫苗總使用量為60.3％比全國平均58.3％高，學生48.3％、醫護68.1％也都比全國平均高，其中機構、防疫類別施打率百分百，禽畜業施打率91.1％，僅有長輩34.7％、未入學幼童33.8％，這兩個族群比全國平均稍微低一點。

她說，會有資料失真，是因為合約醫院、診所及衛生所，因人力或地域性等因素，比如偏鄉施打後返程，沒辦法在施打疫苗後第一時間立即性系統輸入接種率和疫苗耗用量，加上中央疫苗配賦時間及數量不一，還有今年加入新款高端疫苗，造成民眾疑慮有拒打情形。 衛生局長張蕊仙表示，中央採購公費流感疫苗並提供各縣市「賽諾菲」、「國光」、「東洋」及「高端」4家廠牌提供符合資格民眾免費施打，苗栗從10月2日開打至今已超過8萬4千人接種，今年度疫苗採購13萬9千劑，使用量已達60.5％，呼籲65歲以上長輩、滿6個月以上至國小入學前幼兒等高風險群，應盡早施打疫苗提升防護力。