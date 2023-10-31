捷運「中和公館線」改名「中和光復線」 新北捷已報交通部

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新北議會今總質詢，國民黨議員連斐璠關切捷運「中和公館線」，新北捷運局長李政安表示，9月已報交通部，希望延伸到國父紀念館站，後與台北達成共識，改名「中和光復線」要到光復南路，優先路廊部分昨已報到交通部，如獲同意即可做可行性評估。

連斐璠指出，永和成功路捷運路線規畫，已經談了好久，最後因環評問題胎死腹中，認為現在台北市已經換了市長，比較好溝通，該路線除可以連接環狀線，還能連接到古亭線，經濟效益評估上應該沒問題，不知道之前為何交通部評估效益不好也不准，還拖那麼久。

李政安說，此路線剛開始提出是中和公館路廊，這部分今年4月與9月已提報交通部，希望延伸到國父紀念館站，但交通部以此為理由，要我們補充資料並與台北達成共識再報，因此與台北有共識後改成中和光復線，要到光復南路，路線優先到公館，優先路廊部分昨天已報到交通部，如同意就可做可行性評估，綜規包括環評可能要二到三年推動，才會正式動工。

連斐璠不滿認為，現在地方所有建設都卡在環評及糾結在政治迷思，這樣台灣不會有好的生活，前途堪憂。李政安說，對於環評與送審時間久會再加強。

連斐璠另詢問萬大中和線進度，質疑完工日為何一延再延，李政安答詢，主要是在推動過程中，從2016年的一例一休及新冠肺炎受到影響，後又有烏俄戰爭缺工缺料與出入口用地情形，台北捷運局提出部分需要時間，展延到2027年，這部分在今年9月也把修正計畫提到交通部，目前進度72％，如期完工機率高。

另對於永和行政園區進度，城鄉局長黃國峰指出，2021年市都委會審議後報內政部審議迄今開了2次小組會議，內政部希望留充分開放公園空間已配合留設，另內政部希望我們分回除既有派出所與消防分隊、戶所、公所、圖書館、國父紀念館、衛生所等，希望剩餘多的市府分回部分能強化公益性做社宅。

黃國峰表示，目前永和、土城、三重、新莊、樹林等行政園區都在內政部審議， 目前都尚未核准，市府現在有70幾案在內政部，連斐璠質疑中央是否有政治上考量，認為國民黨太善良都不敢吭聲。代理市長劉和然說，不會這樣想，會持續做修正。