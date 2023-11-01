霸氣陸地遊艇降臨！千萬級Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic 5大豪奢亮點

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Mercedes-Maybach 秉持 「Create the very best from very best」的品牌信念打造每一款車。因此台灣賓士在推出全新 Mercedes-Maybach GLS 之際，與 ART TAIPEI 台北國際展覽會合作，邀請台灣知名藝術家黃敬中創作專屬立體藝術品，以品牌的「M」為靈感搭配木炭、稜鏡和長虹玻璃打造的展場設計，呈現出炭轉變成鑽石的過程。 Tatler 應台灣賓士之邀，親身感受這輛售價突破千萬的頂級豪旅 Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC 傳承超過百年的深厚工藝底蘊。

1.職人手工打造雙色車漆

Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC 從外觀就散發出不凡，身披 Maybach 專屬的鐵黑/ MANUFAKTUR 絲綢金雙色車漆，由職人以特殊技法手工打造車側腰線及雙色暗塗，需耗時一周的製作時間，彰顯 Mercedes-Maybach 的奢華地位。

2. 霸氣外觀以豪華遊艇為概念

車頭大器的水箱護罩以28條「Oar-blade船槳」代表本車以陸地遊艇作為設計概念，保桿下緣也可看到佈滿品牌徽飾的全新造型。除了創新概念之外，Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC 也有 Maybach 的經典元素，像是經典的五幅式輪圈，23吋的大尺碼搭上龐大身軀更加凸顯出驚人氣勢。

3. 電動升降踏板，儀式感十足

打開車門，電動升降車側踏板自動降下，作動過程絲滑柔順，金屬質感搭配浮雕的 Logo，細節也不馬虎，展現百年頂尖工藝。同時，投射燈也在地上照射出 Maybach Logo，就像是歡迎車主回家一樣，令人備感尊榮。

4. 頂尖工藝打造豪奢座艙

車室內部同樣能感受到 Maybach 精雕細琢的奢華空間，內裝皮革採用 MANUFAKTUR 水晶白的豪華 Nappa 真皮，座椅搭配玫瑰金縫線點綴，帶來高貴典雅的乘坐氛圍。車內的每一處細節都由兩名工匠專責手工打造，只為提供車內乘員最極致的舒適享受。後座獨立雙座設計，更是專為後座買家設計，輕巧地承托住身體的每一吋；不僅如此，車內還提供冰箱與專屬香檳杯座的選配項目，讓每次上車都有宛如頭等艙的待遇。

5. 先進科技帶來聲歷其境的聽覺饗宴

Mercedes-Maybach GLS 600 標配11.6吋螢幕的後座 MBUX 影音娛樂系統，以及由多達29具揚聲器構成的 Burmester 高階3D環場音響系統，支援 DOLBY ATMOS® 杜比全景環繞音效，透過簡單的手勢、語音控制，就能隨時享受全景聲帶來的震撼聽覺饗宴，讓每一次移動的過程都能盡情沈浸在放鬆的氛圍之中。

作者／Tatler Taiwan

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。