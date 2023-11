霸氣陸地遊艇降臨！千萬級Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic 5大豪奢亮點

Mercedes-Maybach 秉持 「Create the very best from very best」的品牌信念打造每一款車。因此台灣賓士在推出全新 Mercedes-Maybach GLS 之際,與 ART TAIPEI 台北國際展覽會合作,邀請台灣知名藝術家黃敬中創作專屬立體藝術品,以品牌的「M」為靈感搭配木炭、稜鏡和長虹玻璃打造的展場設計,呈現出炭轉變成鑽石的過程。 Tatler 應台灣賓士之邀,親身感受這輛售價突破千萬的頂級豪旅 Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC 傳承超過百年的深厚工藝底蘊。