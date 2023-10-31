型塑地方亮點 石資中心輔導東部微型企業有成

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

財團法人石材暨資源產業研究發展中心（石資中心）輔導團隊深入宜花東，藉由經濟部技術司專案計畫資源推動東部微型企業發展，導入加工技術、製程優化，協助業者開發周邊加值應用產品及技術升級，今年度經遴選審查通過技術輔導之微型業者共計10家，領域別橫跨餐飲、製酒、食品加工、水產養殖、農業等，助攻在地微型企業發光發熱。

根據《2022年中小企業白皮書》資料顯示，2021年臺灣中小企業家數(含員工人數5人以下的微型企業)超過159萬家，占全體企業高達98%以上，是臺灣經濟發展的重要基石，然而也是最易受外在環境和持有資金不足等因素影響，面臨經營危機的一群。

石資中心總經理林志善表示，東部企業型態有別於其他區域，大型企業占比不到全臺的1成，顯示以小規模商業為經濟主體，其中以微型企業佔大多數，為協助東部為數眾多的微型企業強健經營體質及擴大營收量能，石資中心持續協助業者申請政府資源並積極介入輔導，期待為東部形塑更多地方亮點，創造區域經濟價值。

因應各微型企業多元需求，林總經理指出，石資中心輔導措施涵蓋技術導入、製程優化、產品開發、行銷推廣及數位應用導入等面向，針對需求個別進行升級及轉型輔導，在既有的經營基礎上突破框架、創新發展。

今年度參與輔導的微型業者踴躍，計有順安農產行、探索水產公司、海癒小村咖啡店、東太陽製酒、江玉寶農園、淺草堂、華瑀有限公司、白永恩神父基金會、原野牧場及九日良田等10家業者，透過技術能量導入，開發出近19項產品。

以專營水產養殖與加工的探索水產公司為例，其引進素有「馬祖黑金」美譽的淡菜至本島東部，以花蓮深層海水進行馴化、蓄養。過去受限於技術不足、人力缺乏等因素，僅能在每年6-12月產季期間以冰鮮活體方式進行販售，此次經由石資中心的輔導，導入低溫熟成調理技術，開發出一年四季都可販售的「薑黃淡菜燉飯」調理食品，辦理試吃體驗活動，讓更多消費者有機會品嚐到「馬祖黑金」的美好滋味。

此外，協助東太陽針對水梨、桑椹及水蜜桃等三種原料特性建立釀製、蒸餾及勾兌等流程，轉化濃縮保留原料香氣及風味，建立彼此搭配最佳比例，充分展現原料釀造風味，推動產品切入女性酒品市場，加速獲利。

石資中心長期深耕在地，在石材、深層海水、地方特色等產業輔導及促進產業技術升級上擁有豐富經驗與能量，期盼藉由資源導入協助在地產業，共創東部微型產業榮光。