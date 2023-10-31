2023永續國際論壇開講 聚焦循環農業實踐經驗

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農業部及台經院主辦之《2023永續國際論壇－循環經濟的農業實踐》31日登場，主題聚焦於「循環農業帶動區域經濟永續發展」，邀請荷蘭、日本及我國民間企業進行演講，藉由國內外循環農業案例分享，探討如何提高農業剩餘資源價值、打造創新農業循環經營模式，以發揮在地農業循環特色，開創永續農業商機。

農業部表示，循環農業的實施已取得初步成果，永續發展和資源循環利用的思維正逐漸在產業中發酵與成型，期待與環境共生共好的理念受到社會及產業支持，號召更多企業響應。台經院指出，循環經濟是國際間重要的產業轉型政策之一，農業透過剩餘資源的循環，不僅降低環境污染的潛在外部成本，也促成新興的商業模式，實現循環經濟的目標。

本次論壇國內外業者橫跨藝術設計、生技醫藥、食品加工、農漁畜等產業，彰顯出在不同領域都可以應用農業剩餘資源實現跨域循環經濟，該活動同步展出近年循環農業的技術成果，包括牡蠣殼製成的即時調理食品加熱包；果樹修剪枝條製成的BBQ燃料棒；廢棄菇包混合益生菌研製的禽畜舍除臭墊料等，讓與會者可以看到循環的思維在各產業中的實際成果。

農業部強調，資源循環是農業轉型過程的重要推力，亦為我國5＋2產業創新計畫發展目標，更是達成淨零排放的重要策略。期待未來能有更多的企業或社會大眾加入，共創新興商業模式，為農村帶來更多機會也帶動區域經濟發展。