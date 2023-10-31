海葵天災農損逾7億 台東農民急復耕還拿不到救助金

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海葵颱風挾16級強陣風肆虐，台東縣農業損失逾7億元，農業部公告台東縣全品項作物列入天災救助，採從寬從速原則辦理，然而至今已月餘，農民仍未獲救助金，心急如焚；對此，台東縣農業處說明，因部分農民申報不實，尚有3鄉鎮待複驗。

今年9月受海葵颱風強風豪雨影響，台東縣農業損失金額超過7億元，被害面積超過5600公頃，中央公告台東縣全品項列入天然災害現金救助及低利貸款，並承諾免現勘及從寬認定，自9月5日起至9月14日受理申請，然而，至今農民「看得到拿不到」。

台東縣議員林東滿表示，海葵颱風自東河鄉一帶登陸，當地為農損重災區，農民急於復耕，但至今未領到救助金。

林東滿說，當初農業部長實地勘災時，指示「從寬、從速、從簡」，但是經鄉鎮公所初勘後卻未通過，還要等復勘，農民心急如焚。

梁姓農民無奈表示，農田復耕所費不貲，但遲遲未收到救助金，實在不知道該怎麼辦。

台東縣農業處長許家豪表示，目前全縣16鄉鎮尚有鹿野、太麻里、東河等3鄉鎮未通過勘查，主要原因是復驗抽查時，發現有農民虛報災損面積、作物或未管理的農地仍報災損，不合格率過高，鄉鎮公所需重新檢視文件再復查，因而延誤影響誠實申報農民的權益。

台東縣農業處也強調，目前災損救助金額，約3億6000萬元，農業部也首次同意，單一鄉鎮只要勘查完畢即可申報，無須等全縣通過，將轉達農民的急迫性，籲農業部盡速核撥已完成勘查的鄉鎮。