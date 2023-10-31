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空拍機空域查詢！除紅黃綠區之外還有「灰色地帶」

  • 中時即時 簡立欣
圖為空拍機在新竹縣竹東鎮頭前溪豆腐岩到遙控無人機考場之間高灘地飛行，拍攝竹北地區的畫面，但不能飛越到竹北禁航區。（本報資料照片）
圖為空拍機在新竹縣竹東鎮頭前溪豆腐岩到遙控無人機考場之間高灘地飛行，拍攝竹北地區的畫面，但不能飛越到竹北禁航區。（本報資料照片）

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無人機管理機制上路將近4年，各類應用日益普及，交通部民航局提醒，目前除了紅、黃、綠等3區的區分之外，還有國家公園和商港等2個「灰色地帶」，國家公園要去各個國家公園管理處申請許可，商港則要去港務局網站查詢禁飛範圍。 《民航法》遙控無人機專章及相關授權法案於2020年3月31日上路，玩家可在官方Drone Map定位自己位置並查詢無人機飛行空域，其中綠區飛行高度不超過120公尺、黃區不超過60公尺、紅區禁止起飛，另外國家公園和商港則是用灰色標記。民航局副局長林俊良表示，國家公園要去各個國家公園管理處申請許可，台灣四大商港皆禁飛（基隆港、花蓮港、台中港、高雄港），可至港務局網站查詢禁飛範圍。 《民航法》遙控無人機專章及相關授權法案於2020年3月31日上路，根據民航局統計，已註冊的法人無人機已有1萬零700餘架，自然人無人機有3萬1000餘架，其中約94％未達2公斤、約5％是2公斤以上未達25公斤、約1％是25公斤以上機型，總計註冊總架數已達4萬2000餘架。 操作證方面，專業操作證持有者已有9千600餘人，普通操作證者1萬800餘人，學習操作證者則有2千300餘人，其中專業操作證累計核發數量已超過1萬3000張。 無人機活動申請案也逐年攀升，2020年新制施行首年，活動申請案共2055件，次年4217件，去年5414件，今年1至9月已有3994件，累計申請案件已將近1萬6千件。 林俊良表示，根據民航局統計，自2015年7月底至無人機管理機制實施前，違規於機場四週管制範圍內施放無人機遭裁罰案件共61件，平均每月約發生1.08件；無人機管理機制上路後至今年9月，則有39件此類違規案件，平均每月約0.92件。

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