華航線上旅展率先開紅盤 機票銷售月增飆2成

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華航（2610）2023 ITF線上旅展搶先業界自10月6日開跑，全航線祭出85折起超殺優惠先開出紅盤，機票銷售較9月大幅成長近2成，最熱賣航點前三名分別為東京、首爾及大阪。

長程線熱銷航點，則首推獨家飛航的美國安大略，以及進入夏天旅遊旺季的澳洲雪梨、疫後快速成長的歐洲航線。

華航31日宣布全線再增班、優惠再加碼，瞄準出國跨年、寒假出遊、春季賞櫻等三大商機，包括歐洲6大航點全面直飛87折起，11月3日登場的實體旅展也將天天抽區域航線不限航點免費機票。

其中，飛香港4,088元起（以下皆未稅）、新加坡／清邁5,820元起、峇厘島最低9,700元起、沖繩5,820元起、熊本航線6,800元起、峴港5,950元起、檳城7,482元起；兩岸航線福州6,000元起、廈門7,000元起，購票後至華航ITF活動網頁登錄可再抽好禮。

隨航空客運穩步回升，華航加密全線航班，東北亞是增班重點，每週約180航班提供服務，其中東京航線增至每週45班，桃園飛往東京成田的航班增至每週24班，搭配松山飛往東京羽田每週14班、高雄－成田每週7班，等於每天至少6班往返東京航班。

新開航的熊本航線，自12月3日起增至每週4班，搭配福岡航線進出，暢遊九州最便利。親子旅遊夯的琉球（沖繩），華航也將擴大部署，明年1月起恢復高雄－琉球航線每週3班服務，桃園－琉球航班也將增為每週11班，即每日有2班台灣往返琉球航班。華航獨飛的高松航線，自明年1月2日起增至每週5班往返。

韓國方面，釜山航線自12月13日起，增飛下午出發航班、每週兩班，明年1月起增至每日2班飛航，加上桃園／高雄－首爾仁川、松山／高雄－首爾金浦，總計每週多達40班由台灣飛往韓國。

東南亞／高出航線，10月29日起每週提供10班桃園往返雅加達，清邁航線自12月11日起增為每週5班；著眼南部民眾旅運需求，高雄-香港於10月29日起，增加至每週14班，12月9日起恢復高雄－新加坡每週3班服務。

兩岸航線明年1月3日起，新增松山-武漢航線，每週2班服務，屆時共計飛航大陸8航點、每週達62班。

另在長程航線，迎接歐美、紐澳年底旅遊旺季，12月12日至明年1月28日飛往雪梨航班增至每週10至11班；北美方面，每週近40班往返北美，至明年1月25日前，舊金山航線增班至每週8至9班。

為回饋全球華夏會員，在ITF線上旅展購買台灣出發任一航點機票，即送華航獨家Uber機場行程8折、中華電信多國漫遊序號、摩斯漢堡經典米漢堡優惠券，先搶先贏。線上旅展期間，購票後至活動頁登錄有機會抽台北-熊本來回機票、獨家Uber機場接送千元優惠券、中華電信日／韓免費漫遊、諾富特飯店住宿券等。