市況求穩健 燁輝11月內銷、12月外銷開平盤

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燁輝（2023）31日開出11月內銷及12月外銷新盤，皆以平盤因應，該公司表示主力鋼廠11月因市場壓力多開出平盤，為求鋼市穩健及因應目前市況，平衡客戶端庫存損失、成本轉嫁困難，並降低低價進口威脅，維持客戶接單競爭力，因此包括鍍鋅及烤漆都開平盤。

燁輝表示，目前國內外的經濟景氣陸續有復甦的跡象，例如亞洲開發銀行預估台灣今年成長率為1.5％，明年調升為2.7％。在外銷訂單表現好轉下，我國9月出口轉正，製造業景氣氣候測驗點連續3個月回升，國發會景氣燈號擺脫連10藍，由低迷的藍燈轉為黃藍燈，顯示國內景氣逐漸改善，企業信心回復，未來市場可期。

而隨全球升息步伐進入尾聲，景氣展望逐漸加溫，經濟合作暨發展組織（OECD）將今年全球 GDP成長率預測從2.7％上修至3％。美國經濟動能優於預期，消費與就業表現亮眼，從而緩解10月政府債務上限危機。日本央行決議持續維持短期利率目標負0.1％不變，重申貨幣寬鬆。

大陸人行於9月15日宣布下調存款準備金率0.25％，預計釋放流動性資金超過人民幣5,000億元，重申加大與財政、產業政策配合，促進實體經濟需求。24日更宣布發行人民幣1兆元的國債，力保明年穩增長、擴內需，預計GDP可提升0.4％至0.8％。

而在鋼鐵供需方面，全球汽車銷量持續增加，大陸及美國的PMI也已回升、美國汽車工會罷工即將告終，有助鋼鐵需求回穩，加上印度投資動能強勁、鋼需有撐。世界鋼鐵協會也預測明年鋼需將繼續保持增長1.9％，達到18.491億噸，均顯示全球鋼鐵需求谷底已過。亞洲指標鋼廠最新盤價皆以平盤開出，顯示鋼市已然回穩，蓄勢待發。

燁輝指出，展望第四季台灣鋼市，雖然當前景氣略顯平淡，市場心態喜憂半參，去庫持續加速，終端需求孱弱依舊，鋼市向上契機尚待觀察，主力大廠針對 11 月因市場壓力多開出平盤，為求鋼市穩健及因應目前市況，平衡客戶端庫存損失、成本轉嫁困難，並降低低價進口威脅，維持客戶接單競爭力，因此燁輝最新盤價均以平盤因應。