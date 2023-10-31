台灣、印尼農青大使高峰對話 擘劃區域農業合作可能

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農業部與外交部共同辦理第4屆「農業青年大使『新南向』交流計畫」，帶領12名新南向農業青年大使於31日訪問印尼農業部，獲印尼農業部農業人力資源發展與推廣總司盛大歡迎與接待，更安排近20位印尼千禧青農大使在印尼農業部辦理首次兩國農青大使高峰對話，針對雙方農業現況與未來面臨的挑戰，進行了一場深度對話與交流，共同激盪新世代農業發展的藍圖與願景，激發年輕世代投入農業領域的新思維與新機會，更進一步擘劃與新南向國家推動區域農業合作的可能路徑。

2023年選拔出24位農業青年大使，來自百大青農與各縣市青農、農業公費專班及一班在校生等具農業專長之青年，分別赴印尼及菲律賓訪問與交流，並由印尼團率先於30日出發。

農業部指出，本次農業青年大使拜訪印尼，深獲雙方農業部重視青年世代的經驗分享，印尼農業部特別安排一群經選拔與培訓的2000年後出生之青年農民，又稱為千禧青農大使，與我團進行雙邊農業青年大使經驗分享與交流。

雙方農青大使就氣候變遷、糧食安全、永續發展等全球性議題交換意見，也在創業、行銷及人力資源等個人經驗有非常熱烈的討論，更具體建議兩國農業部未來應增加更多雙方農業青年交流的場域與活動，期盼持續拓增兩國農業新世代青年與國際接軌的平台及農業創新能量。

本屆新南向農業青年大使在印尼團與印尼千禧青農大使的熱絡討論下揭開序幕，11月中即將啟程的菲律賓團也蓄勢待發，未來都將成為我國與新南向國家農業區域鏈結的生力軍，實質深化雙邊農業合作關係。更藉此培育我農業新世代，透過國際事務參與提升全球視野，為我國農業發展攜回更多可能性與新創意。