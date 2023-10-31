南投酒廠、信義鄉農會等五家 今獲財政部優質酒類授證

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為推動優質酒類認證，「2023財政部優質酒類認證成果發表會」今（31）日登場，除為新通過認證的南投縣信義鄉農會等五家製酒業者授證外，也頒發112年度品評競賽優勝獎項，並結合品評競賽六款優勝酒品辦理餐酒會。

今日獲財政部授證的製酒業者，包括台灣菸酒公司南投酒廠、金車員山廠、大安甘醇股份有限公司、舜堂萊嘉股份有限公司、南投縣信義鄉農會等五家製酒業者、六個廠線。

財政部自民國92年起推動優質酒類認證制度，申請認證酒品須通過資格審查、現場評核及酒品抽驗，並提報認證技術委員會審議通過，始授予使用W認證標誌。

為行銷推廣認證酒品，財政部自106年起薦送認證酒品參加國際競賽，歷年均有優異表現。今年第三度挑戰「2023美國舊金山世界烈酒競賽」，打破歷年紀錄，勇奪35面獎牌，包含1面「最佳其他單一麥芽威士忌」、7面雙金牌、8面金牌、17面銀牌及2面銅牌。

另為鼓勵認證業者良性競爭，財政部今年舉辦「第九屆認證酒品品評競賽」，競賽項目分為蒸餾酒類、釀造酒類及啤酒類三組，邀請國內品酒專家，採盲飲模式進行評審，評審結果共有22款酒品得獎。

為推廣我國優質酒類，今日發表會特別選用六款品評競賽優勝酒品，邀請台北喜來登大飯店主廚精心設計佐酒餐點，並由君品酒店首席侍酒師專業解說酒品的風味及特色，讓與會嘉賓對於認證優質酒品之風味留下深刻體驗，期許促成認證業者、餐飲及銷售通路交流合作機會。

截至目前共有50廠線、262項酒品通過財政部優質酒類認證，相關資訊可至財政部國庫署網站「優質酒類認證專區」查詢！

警語：開車不喝酒、喝酒不開車！