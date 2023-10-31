台瓜海關 簽署關務技術合作瞭解備忘錄

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財政部關務署與瓜地馬拉共和國賦稅署10月31日以視訊簽署「關務技術合作瞭解備忘錄」，備忘錄由財政部關務署彭署長英偉及瓜地馬拉賦稅署署長Marco Livio Díaz Reyes分別代表雙方簽署，瓜國駐台大使Oscar Adolfo Padilla Lam、瓜國賦稅署關務處處長Werner Ovalle Ramirez、我駐瓜地馬拉大使館曹大使立傑、財政部國際財政司丁司長碧蓮、外交部拉丁美洲及加勒比海司張副司長自信及雙方海關業務重要官員觀禮見證。

財政部說明，瓜地馬拉為台灣在中美洲重要友邦，雙方分別於94年與110年簽署自由貿易協定及優質企業相互承認協議，今年8月期間瓜國賦稅署Díaz署長率團訪台，並與財政部關務署簽署關務合作意向書，宣示共同促進海關現代化及能力建構之意願，進而於今日簽署本備忘錄建立雙方海關合作機制，展開合作夥伴關係。

財政部指出，未來依台瓜關務技術合作備忘錄，雙方海關得透過技術協助，建立安全、有效及符合雙方法規的資訊交換管道；透過知識、經驗與人員交流，提升關員能力；共同優化關務監理，促進貿易便捷，深化雙方關務合作關係。

財政部表示，台灣與美國、菲律賓、印度、紐西蘭、日本、歐盟及歐盟會員國等重要貿易夥伴簽訂超過20個關務互助協定（議）或關務合作及情資交換協議（備忘錄），此備忘錄簽署有助台瓜關務合作廣泛鏈結，是台灣在中美洲關務合作之重大進展，未來將續與友我與經貿往來密切國家推動關務合作，透過海關相互合作，保障合法業者促進跨境貿易便捷與安全。