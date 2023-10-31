宋濤：台灣面臨兩條道路選擇 希望台商站在歷史正確一邊

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第十九屆桂台經貿文化合作論壇今日於廣西南寧舉行，大陸國台辦主任宋濤致詞時強調，兩岸關係好，台灣才會好，才會有和平安寧的好日子，台獨只會把台灣推向兵凶戰危的險境。他也說，當前兩岸關係面臨著戰爭與和平、繁榮與衰退兩條道路的選擇，「希望廣大台胞台商堅守民族正義，堅定站在歷史正確的一邊」。

除了宋濤，國台辦經濟局局長張世宏、廣西壯族自治區主席藍天立、台企聯會長李政宏、廈門台協會長韓螢煥、東莞台協會長陳宏欽、國民黨立委李德維、國民黨政策會副執行長蘇清泉等人皆出席論壇。

本屆論壇主題為「深化融合發展，共創美好未來」，台灣工業總會向論壇發來賀信，台灣商業總會理事長許舒博、海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉也分別發出賀詞。

宋濤於致詞時表示，兩岸同胞同根同源，是命運與共的骨肉兄弟，是血濃於水的家人。今年以來，大陸順應兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的強烈呼聲，擴大兩岸的交流合作，恢復台灣部分農漁產品輸入大陸，推動兩岸同胞走親走近。

宋濤指出，近期推出《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，兩岸融合發展邁出更大的步伐。大陸將全面落實意見的各項部署，持續深化兩岸的融合發展，歡迎和支持台胞台企來大陸投資發展，將繼續完善惠及台胞台企的政策措施，落實同等待遇，優化營商環境，支持台胞台企共享高質量、共建一帶一路、RCEP全面實施、中國東協自貿區3.0版加快建設等重大機遇，幫助台胞台企融入新發展格局，實現更好的發展。他強調，只要對增進台胞親情福祉，深化兩岸交流融合有利的事，大陸都會用心、用情、用力去做，而且一定會做好。

宋濤表示，兩岸關係好，台灣才會好，才會有和平安寧的好日子，只有堅持體現一個中國原則的九二共識、反對台獨，台灣同胞的利益福祉才能得到真正的保障，「搞台獨分裂違背兩岸同胞的共同意志，只會把台灣推向兵凶戰危的險境」。

他強調，當前兩岸關係面臨著戰爭與和平、繁榮與衰退兩條道路、兩種前景的選擇，「希望廣大台胞台商堅守民族正義，堅定站在歷史正確的一邊，積極推動兩岸關係和平發展，共同維護台海和平安寧。」

宋濤也提及，今年以來，大陸高效統籌發展與安全，精準有力地實施宏觀政策調控，紮實地推進高質量發展。他說，隨著中國式現代化建設的推進，大陸的工業體系更加健全、產業結構更加優化、數位經濟與實體經濟加速融合，將為台胞台商發展提供更加有力的支撐，也將為促進兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展提供更多的機遇。