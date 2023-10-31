大巨蛋擬11月下旬辦球賽測試 議員憂交通衝擊

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台北大巨蛋11月將開放萬名觀眾觀看球賽進行壓力測試，台北市議員許淑華接獲不少大巨蛋周邊住戶陳情，擔心未來對於鄰近的忠孝東路、光復南路甚至菸廠路的交通衝擊更嚴重。交通局回應，將派員走訪，了解交通設備是否足夠，配合科技執法外，並與遠雄討論，搭大眾運輸享門票優惠等。

根據台北市研考會的1月份市政建設議題調查，台北市最需要解決的問題第一名道路交通問題佔37.4％。許淑華表示，交通道路問題是台北市民最關心的事項，上下班時間常有塞車情形，尤其周五下班時間最為嚴重，且只要舉辦大型活動必定塞車，如白晝之夜、大稻埕煙火節等。

她指出，大巨蛋即將試營運，今年3至5月光復南北路南向、忠孝東西路東向、上下午尖峰服務水準（惡劣等級、最高為F）皆為E，另外市民大道高架橋西向下午尖峰時間甚至達到最惡劣的服務水準F，可見其塞車程度嚴重，大巨蛋試營運後，恐讓這3條路線更慘。

她說，且大巨蛋出入口設置於光復南路，導致原本4線道變僅2線道可用，根本是在圖利遠雄。

許淑華要求，市府已規劃在11月舉辦2場測試球賽，當天的交通配套也應要出爐，而不是時間到了才開始準備。且平日車潮較多，壓力測試應辦在平日，而非選在非尖峰時段粉飾太平。

交通局長謝銘鴻回覆，大巨蛋停車場出入口已是既成事實，將派員走訪，了解交通設備是否足夠，並與遠雄討論，初步規劃因應措施包含科技執法、限制光復南路只能左轉或調漲停車費、搭大眾運輸享門票優惠等。

大巨蛋籌備處副執行長陳世浩則說，目前暫定11月下旬進行壓力測試，若之後來不及拿到使用執照，亞錦賽備案則將移至天母棒球場。