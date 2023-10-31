中東歐融資基金通過首案新臺幣貸款 助奇美食品投資設廠

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中東歐融資基金自去(2022)年成立以來，已有多件成功核貸案例，分布國家包括立陶宛、匈牙利、捷克及斯洛維尼亞等國家，輸出入銀行表示，為支持我國著名食品廠商奇美食品赴中東歐投資設廠，中東歐融資基金已於10月31日完成相關的核貸會議，通過首案中東歐融資基金新臺幣貸款案件，協助奇美食品首次赴中東歐國家投資設廠，強化台灣與中東歐雙邊經貿合作關係。

國發會主委龔明鑫於去年初宣布成立10億美元「中東歐融資基金」，在國發會主導及相關部會共同努力下，已完備相關細節規劃與運作模式，輸出入銀行受命擔任推動「中東歐融資基金」的執行單位，與外交部駐外館處開發案源及洽訪廠商，並從現有優質往來客戶篩選合適案源。

基於中東歐國家與臺灣在許多產業上具有技術互補且可互相合作的利基，只要臺灣廠商願意到中東歐投資，或是臺灣廠商與中東歐廠商設立合資企業，又或是中東歐當地廠商和臺灣有合作關係，例如彼此間建立穩定供應鏈或貿易採購關係，都可以透過申請本基金取得資金面的協助。

近年來臺灣與中東歐國家關係持續深化，臺灣與中東歐國家在產業發展及科技水平各有專擅領域，雙方具合作互補空間，各項實質經貿往來亦更多元與頻繁，潛在效益可觀。故鼓勵臺灣與位處中東歐的當地廠商善用中東歐融資基金方案，相信可促進臺灣與中東歐國家之經濟、產業及貿易合作，深化臺歐經貿鏈結，進而建立可長可久的雙邊互惠合作關係。